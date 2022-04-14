Германия официально арестовала суперъяхту российского олигарха Усманова стоимостью $600 млн 14 апреля, 12:57 Цей матеріал також доступний українською Яхта была создана немецкой созданной судостроительной компанией Lürssen (Фото:Alberto-g-rovi/wikipedia.org)

Власти Германии официально арестовали 156-метровую суперъяхту Dilbar, фактическим владельцем которой является близкий к Кремлю российский олигарх Алишер Усманов.

Об этом в четверг, 14 апреля, сообщило у себя в Twitter Федеральное управление криминальной полиции.

Несмотря на то, что владельца яхты пытались скрыть через офшор, немецким правоохранителям удалось установить, что управляет им сестра олигарха Гульбахор Исмаилова.

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Причиной ареста Dilbar стали санкции стран запада, введенные против российских олигархов и членов их семей за поддержку ими кремлевского режима после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

По имеющимся данным, стоимость арестованной суперъяхты, созданной судостроительной компанией Lürssen, составляет $600 млн.

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