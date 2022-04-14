Германия официально арестовала суперъяхту российского олигарха Усманова стоимостью $600 млн

14 апреля, 12:57
Цей матеріал також доступний українською
Яхта была создана немецкой созданной судостроительной компанией Lürssen (Фото:Alberto-g-rovi/wikipedia.org)

Яхта была создана немецкой созданной судостроительной компанией Lürssen (Фото:Alberto-g-rovi/wikipedia.org)

Поддержи НВ

Власти Германии официально арестовали 156-метровую суперъяхту Dilbar, фактическим владельцем которой является близкий к Кремлю российский олигарх Алишер Усманов.

Об этом в четверг, 14 апреля, сообщило у себя в Twitter Федеральное управление криминальной полиции.

Несмотря на то, что владельца яхты пытались скрыть через офшор, немецким правоохранителям удалось установить, что управляет им сестра олигарха Гульбахор Исмаилова.

Видео дня
Читайте также:
За поддержку Путина: на Фиджи задержали суперъяхту Amadea российского олигарха Керимова
https://twitter.com/bka/status/1514157769343090691

Причиной ареста Dilbar стали санкции стран запада, введенные против российских олигархов и членов их семей за поддержку ими кремлевского режима после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

По имеющимся данным, стоимость арестованной суперъяхты, созданной судостроительной компанией Lürssen, составляет $600 млн.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Германия Российская агрессия Санкции против России Алишер Усманов Яхта Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X