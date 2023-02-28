Вертолетная площадка и очень много золота. Кабаева с детьми живет в резиденции Путина и владеет самой большой квартирой в России — Проект
Кабаева и Путин (Фото:www.proekt.media)
Предполагаемая любовница российского диктатора Владимира Путина Алина Кабаева в 2011 году стала обладательницей «самой большой квартиры в России» и живет с детьми в резиденции Путина на Валдае, об этом говорится в расследовании издания Проект.
Журналисты заявили, что изучение недвижимости Кабаевой привело их к пятерым ее помощникам, которые сопровождали ее повсюду, в том числе в поездках по секретной железной дороге, построенной специально для Путина.
Расследователям удалось найти маршрут поездки ассистенток Кабаевой в просочившейся базе данных бронирования билетов на поезда. Двое из них — ее двоюродные сестры по материнской линии. На них неоднократно оформляли билеты до станции Окуловка и Угловка — ближайшие станции к путинской резиденции Валдай. Эти станции закрыты для обычных граждан.
Валдай находится в Новгородской области, примерно на полпути между Санкт-Петербургом и Москвой.
Один из руководителей строительства путинской резиденции на Валдае, который работал там до 2005 года (тогда же были завершены основные работы), передал журналистам ее фотографии.
По словам мужчины, Путин требовал, чтобы его резиденция выглядела «как Санкт-Петербург» и «как Эрмитаж». Изначально в резиденции была отдельная спальня для его тогдашней жены Людмилы Путиной. В 2013 году они развелись. В 2020 году в резиденции началось строительство нового дома для Кабаевой и ее детей.
Журналисты предполагают, что все дети Кабаевой еще несовершеннолетние, а их отец — Путин.
Данные спутниковых снимков подтверждают постоянное присутствие детей в резиденции. Например, летом 2020 и 2021 годов на месте бывших вертолетных площадок был устроен небольшой картинговый трек. Рядом с резиденцией в период с 2016 по 2020 год появилась большая детская площадка в желто-голубых тонах.
Также журналисты рассказали, что покупку квартиры Кабаевой профинансировал тот же человек, который купил недвижимость другой предполагаемой любовнице Путина — Светлане Кривоногих.
Источники издания заявили, что Кабаева лично приезжала в Сочи выбирать квартиры и решала, на чьих доверенных лиц они должны быть оформлены. Главная из четырех принадлежащих ей квартир в Сочи — королевский пентхаус в ЖК Роял Парк с бассейном, кинотеатром, патио и собственной вертолетной площадкой на крыше зарегистрирована на Олега Руднова — человека, который много лет оформлял на себя сделки с недвижимостью в интересах узкого круга Путина.
Согласно рекламному буклету девелоперской компании, стоимость пентхауса Кабаевой на 2011 год составляла 15 миллионов долларов. Сервис по подбору недвижимости ЦИАН называл квартиру самой большой в России.
Проект получил документы, которые указывают, что покупка пентхауса для Кабаевой была оплачена с личного счета Руднова и обошлась всего в 90 миллионов рублей, что в пять раз дешевле цены пентхауса, заявленной застройщиком. Эта сумма была внесена наличными на счет Руднова с помощью кипрской компании Ermira Consultants.
По данным журналистов, кипрская компания Ermira Consultants стала «финансовым центром» в схеме обогащения окружения Путина.
Проект выяснил, что официально Ermira Consultants принадлежит российскому юристу Владиславу Копылову, однако настоящим ее владельцем был именно Путин. Они «использовали термин «оплатить с Эрмиры», что означало использовать деньги Путина для оплаты по той или иной сделке (в его интересах).