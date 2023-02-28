Вертолетная площадка и очень много золота. Кабаева с детьми живет в резиденции Путина и владеет самой большой квартирой в России — Проект 28 февраля, 13:50 Кабаева и Путин (Фото:www.proekt.media)

Предполагаемая любовница российского диктатора Владимира Путина Алина Кабаева в 2011 году стала обладательницей «самой большой квартиры в России» и живет с детьми в резиденции Путина на Валдае, об этом говорится в расследовании издания Проект.

Журналисты заявили, что изучение недвижимости Кабаевой привело их к пятерым ее помощникам, которые сопровождали ее повсюду, в том числе в поездках по секретной железной дороге, построенной специально для Путина.

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Расследователям удалось найти маршрут поездки ассистенток Кабаевой в просочившейся базе данных бронирования билетов на поезда. Двое из них — ее двоюродные сестры по материнской линии. На них неоднократно оформляли билеты до станции Окуловка и Угловка — ближайшие станции к путинской резиденции Валдай. Эти станции закрыты для обычных граждан.

Валдай находится в Новгородской области, примерно на полпути между Санкт-Петербургом и Москвой.

Один из руководителей строительства путинской резиденции на Валдае, который работал там до 2005 года (тогда же были завершены основные работы), передал журналистам ее фотографии.

Фото: www.proekt.media

Фото: www.proekt.media

Фото: www.proekt.media

Фото: www.proekt.media

Фото: www.proekt.media

По словам мужчины, Путин требовал, чтобы его резиденция выглядела «как Санкт-Петербург» и «как Эрмитаж». Изначально в резиденции была отдельная спальня для его тогдашней жены Людмилы Путиной. В 2013 году они развелись. В 2020 году в резиденции началось строительство нового дома для Кабаевой и ее детей.

Журналисты предполагают, что все дети Кабаевой еще несовершеннолетние, а их отец — Путин.

Данные спутниковых снимков подтверждают постоянное присутствие детей в резиденции. Например, летом 2020 и 2021 годов на месте бывших вертолетных площадок был устроен небольшой картинговый трек. Рядом с резиденцией в период с 2016 по 2020 год появилась большая детская площадка в желто-голубых тонах.

Также журналисты рассказали, что покупку квартиры Кабаевой профинансировал тот же человек, который купил недвижимость другой предполагаемой любовнице Путина — Светлане Кривоногих.

Источники издания заявили, что Кабаева лично приезжала в Сочи выбирать квартиры и решала, на чьих доверенных лиц они должны быть оформлены. Главная из четырех принадлежащих ей квартир в Сочи — королевский пентхаус в ЖК Роял Парк с бассейном, кинотеатром, патио и собственной вертолетной площадкой на крыше зарегистрирована на Олега Руднова — человека, который много лет оформлял на себя сделки с недвижимостью в интересах узкого круга Путина.

Согласно рекламному буклету девелоперской компании, стоимость пентхауса Кабаевой на 2011 год составляла 15 миллионов долларов. Сервис по подбору недвижимости ЦИАН называл квартиру самой большой в России.

Фото: www.proekt.media

Фото: www.proekt.media

Фото: www.proekt.media

Проект получил документы, которые указывают, что покупка пентхауса для Кабаевой была оплачена с личного счета Руднова и обошлась всего в 90 миллионов рублей, что в пять раз дешевле цены пентхауса, заявленной застройщиком. Эта сумма была внесена наличными на счет Руднова с помощью кипрской компании Ermira Consultants.

По данным журналистов, кипрская компания Ermira Consultants стала «финансовым центром» в схеме обогащения окружения Путина.

Проект выяснил, что официально Ermira Consultants принадлежит российскому юристу Владиславу Копылову, однако настоящим ее владельцем был именно Путин. Они «использовали термин «оплатить с Эрмиры», что означало использовать деньги Путина для оплаты по той или иной сделке (в его интересах).

