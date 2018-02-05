Алиев назначил в Азербайджане внеочередные президентские выборы

На 11 апреля 2018 года в Азербайджане назначены внеочередные выборы президента страны.
Соответствующее распоряжение подписал действующий глава государства Ильхам Алиев, передает Интерфакс-Украина.
В связи с этим Центризбиркому Азербайджана поручено "организовать проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с Избирательным кодексом".
Как сообщается, ранее ожидалось, что президентские выборы в стране состоятся 17 октября.
При этом, с чем связан перенос выборов, в распоряжении Алиева не уточняется.
Отметим, что в соответствии с изменениями в конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны теперь будет избираться на 7 лет.
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Ранее сообщалось, что глава Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики.
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