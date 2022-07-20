Верховный лидер Ирана повторил кремлевскую пропаганду о том, что РФ в Украине воюет с НАТО

20 июля, 03:35
Али Хаменеи во время встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным (Фото:Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Али Хаменеи во время встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным (Фото:Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Верховный лидер Ирана аятола Али Хаменеи во время встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным заявил, что «РФ в войне против Украины противостоит НАТО».

Об этом сообщает IRNA.

Он повторил кремлевскую пропаганду о том, что если бы РФ не начала полномасштабное вторжение в Украину, то на Россию напал бы блок НАТО.

«Война по факту жестокая вещь и Исламская республика Иран не рада гибели невинных людей. Однако в вашем случае, если бы вы не проявили инициативу, другая сторона со своей инициативой начала войну», — заявил Хаменеи.

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Он также выразил мнение, что западные страны не хотят, чтобы «Россия была сильно».

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«Если дорога НАТО будет открыта, эта организация не увидит никаких препятствий перед собой, и если бы вы не противостояли ей в Украине, она сама начала бы войну под предлогом Крыма», — заявил Хаменеи.

19 июля российский диктатор Владимир Путин прибыл в Тегеран. Кроме встречи с руководством Ирана у него должна состоятся встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

https://www.youtube.com/watch?v=8ayjoq0eAjo
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Владимир Путин НАТО Пропаганда Иран Война в Украине Али Хаменеи Война России против Украины

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