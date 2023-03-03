В Беларуси лауреата Нобелевской премии приговорили к десяти годам колонии 3 марта, 11:42 Алесь Беляцкий (Фото:spring96.org)

В Беларуси в пятницу, 3 марта лауреата Нобелевской премии, главу правозащитного центра Вясна Алеся Беляцкого приговорили к десяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба центра.

Соратников Беляцкого заместителя председателя Вясны и вице-президента FIDН Валентина Стефановича приговорили к десяти годам, юриста Вясны и координатора кампании Правозащитники за свободные выборы Владимира Лабковича — к семи годам лишения свободы.

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Правозащитник Весны Дмитрий Соловьев осужден заочно к восьми годам лишения свободы, он находится за границей. Обвиняемым также присудили выплату штрафа в 840 тысяч рублей (около 330 тысяч долларов).

Гособвинение запрашивало 12 лет колонии для Алеся Беляцкого, 11 лет колонии — для Валентина Стефановича и девять лет — для Владимира Лабковича.

Беляцкий, Стефанович и Лабкович не признали вину. На суде ни одно ходатайство (о процессе на белорусском языке, о снятии наручников, предоставлении времени для ознакомления с делом и др.) не было удовлетворено.



Правозащитников обвиняют по ч. 4 ст. 228 («контрабанда организованной группой») и ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса («финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок»).

«В традициях белорусского народа — помогать людям, находящимся в беде. Но если таким образом трактуется Уголовный кодекс, применяемый против такой благотворительной помощи друг другу — это античеловечно. Вот до мая 2020 года почему-то такая помощь была возможна, а после мая — ее запретили», — сказал Беляцкий.

Алесь Беляцкий получил Нобелевскую премию мира в 2022 году.

