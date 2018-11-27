27 ноября 2018, вторник

Алеку Болдуину предъявили обвинения после драки на парковке

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Алека Болдуина обвиняют в избиении

Алека Болдуина обвиняют в избиении

Американскому актеру Алеку Болдуину в суде предъявили обвинения в избиении мужчины на парковке в Нью-Йорке.

Об этом передает USA Today.

Актер ранее отрицал свою вину, но во время заседания суда он молчал.

Адвокат Болдуина Алан Абрамсон заявил, что владеет видео, которое оправдывает его клиента. В то же время, он отказался продемонстировать его в суде.

Напомним, в начале ноября полиция Нью-Йорка задержала известного актера Алека Болдуина, который стал участником конфликта на парковке на Манхэттене.

 

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