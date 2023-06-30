Были на бортах Ил-22М и Ка-52. Среди сбитых «вагнеровцами» российских летчиков два офицера — росСМИ 30 июня, 15:06 Место падения российского воздушного командного пункта Ил-22, который сбили вагнеровцы (Фото:Скриншот видео OSINTdefender/Twitter)

В результате бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина подтвердили смерть 13 российских военных. Все были летчиками, среди них есть офицеры, сообщает Медиазона.

В сводке, опубликованной в пятницу, 30 июня, журналисты рассказали, в частности о потерях армии РФ в авиации, которую сбили «вагнеровцы».

Так, десять погибших российских военных — экипаж сбитого «вагнеровцами» самолета Ил-22М. Еще двое управляли штурмовым вертолетом Ка-52, еще один летчик был в «вертолете без оружия» — предположительно, это Ми-8 со средствами радиоэлектронной борьбы. Как пишет Медиазона, есть данные, что в этом же вертолете погибли еще двое военных, но их имена пока неизвестны.

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По данным журналистов, в течение прошлых двух недель ликвидировали 12 российских офицеров. В списке есть два подполковника — это летчик Ка-52 Алексей Ворожцов и пилот-инструктор Ил-22М Артем Милованов, которых убили боевики ЧВК Вагнера во время мятежа.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что за время бунта «вагнеровцы» уничтожили семь бортов российской авиации, нанеся по ней превентивный удар. По его словам, речь идет об одном самолете, двух боевых вертолетах и четырех транспортных.