Ликвидация Пригожина показала, что Путину нельзя доверять — Резников 25 августа, 21:01 Алексей Резников (Фото:REUTERS / Alkis Konstantinidis)

Возможная смерть главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина является доказательством того, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью Welt.

Он подчеркнул, что ликвидация Пригожина ослабила Путина.

«Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что это показало всему миру: если Путин решается на какое-то соглашение с кем-то и нарушает это соглашение, значит, ему больше нельзя доверять», — подчеркнул чиновник.

Видео дня

Резников отметил, что сейчас чиновники Кремля «ведут себя как бандиты и преступники».

По словам министра обороны, он не считает, что гибель Пригожина каким-либо образом может повлиять на ход войны в Украине.

«Группы Вагнера, которую еще год назад можно было рассматривать как серьезную силу, фактически уже нет. Они разбиты», — добавил Резников.

Крушение самолета Пригожина — что известно

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.



Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Инфографика: NV

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».



В Пентагоне также считают вероятным, что Пригожин мертв, но не готовы сейчас это подтвердить.