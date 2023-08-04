В России Навального приговорили к 19 годам колонии 4 августа, 17:14 Алексей Навальный (Фото:twitter.com/teamnavalny)

Российского оппозиционного политика Алексея Навального в пятницу, 4 августа, приговорили к 19 годам колонии особого режима по шести статьям об «экстремизме».

Об этом сообщает Команда Навального в Telegram. Решение принял Мосгорсуд страны-террориста России на выездном заседании в колонии ИК-6 Владимирской области.

The Insider передает, что из-за плохого звука в зале трансляции «окончательный срок, с учетом более ранних приговоров, пока неясен».

Видео дня

Как пишет канал Осторожно, новости, в колониях особого режима отбывают срок особо опасные рецидивисты, создатели ОПГ и насильники.

Политика обвиняли по шести статьям: организация «экстремистского сообщества», призывы к «экстремизму», «реабилитация нацизма», вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, «опасных для жизни», создание некоммерческой организации, «посягающей на права граждан», и «финансирование экстремизма». Обвинения касаются деятельности Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального.

В марте 2022 года Навального приговорили к 9 годам колонии по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В феврале 2021 года Навального приговорили к 3,5 годам заключения по делу Ив Роше — из-за того, что он с братом Олегом якобы убедил компанию Ив Роше заключить невыгодную сделку.

Навального задержали в 2021 году сразу после того, как он вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.

Согласно результатам расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel, ключевую роль в отравлении Алексея Навального играло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.