Путин дал ликвидированному заместителю Сальдо звание героя России посмертно

1 октября, 13:49
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Ликвидированный заместитель Сальдо (Фото:most.ks.ua)

Ликвидированный заместитель Сальдо (Фото:most.ks.ua)

Российский диктатор Владимир Путин своим указом присвоил звание героя РФ так называемому " заместителю председателя ВГА" оккупированного Херсона Алексею Катериничеву.

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на опубликованный документ.

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«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)», — говорится в указе.

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Официальный интернет-портал правовой информации РФ
Фото: Официальный интернет-портал правовой информации РФ

30 сентября стало известно, что в комнату дома, где проживал заместитель гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо и экс-сотрудник ФСБ Катериничев, прилетели две ракеты — оккупант погиб, не проработав на своей «должности» и двух месяцев.

https://www.youtube.com/embed/C8E40wUhp0Q
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Россия Указ Оккупант Герой

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