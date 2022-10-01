Путин дал ликвидированному заместителю Сальдо звание героя России посмертно 1 октября, 13:49 Ликвидированный заместитель Сальдо (Фото:most.ks.ua)

Российский диктатор Владимир Путин своим указом присвоил звание героя РФ так называемому " заместителю председателя ВГА" оккупированного Херсона Алексею Катериничеву.

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на опубликованный документ.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)», — говорится в указе.

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Фото: Официальный интернет-портал правовой информации РФ

30 сентября стало известно, что в комнату дома, где проживал заместитель гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо и экс-сотрудник ФСБ Катериничев, прилетели две ракеты — оккупант погиб, не проработав на своей «должности» и двух месяцев.