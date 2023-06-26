«Пехотинец» Путина. От охранника диктатора до топ-кандидата в его преемники: кто такой Алексей Дюмин, которому прочат кресло Шойгу 26 июня, 16:20 Сюжет Дюмин и Путин в ситуационном центре губернатора Тульской области, декабрь 2022 (Фото:Пресс-служба губернатора Тульской области)

В российских Телеграм-каналах несколько дней активно обсуждают информацию о том, что после требований Евгения Пригожина сменить военное руководство РФ Сергей Шойгу может лишиться должности. Министром обороны России вместо него якобы может стать Алексей Дюмин: многолетний экс-охранник Владимира Путина, бывший заместитель Шойгу и нынешний губернатор Тульской области РФ.

За многие годы работы в службе охраны первых лиц РФ 50-летний Дюмин, кадровый военный и генерал-полковник, стал настолько близок к российскому диктатору, что в 2017 году он вошел в топ-тройку возможных преемников Путина. В том рейтинге, составленном фондом Петербургская политика, на первом месте оказался экс-президент РФ Дмитрий Медведев, на втором — мэр Москвы Сергей Собянин, а на третьем — Алексей Дюмин, губернатор Тульской области (занимает этот пост до сих пор).

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Тогда столь высокий результат Дюмина в рейтинге политологи связывали с ожиданиями «на появление новой, не входящей в круг первых лиц фигуры в качестве возможного преемника». А близкие к российскому правительству и к Федеральной службе охраны РФ собеседники агентства РБК рассказывали, что Дюмин «всегда пользовался большим доверием» Путина.

И если на фоне вторжения в Украину Медведев превратился в маловлиятельного генератора максимально бредовых заявлений российской пропаганды, а Собянин старается держаться подальше от заявлений о войне в Украине, Дюмин, похоже, сохранил доверие Путина, а в подведомественном ему регионе были примеры максимально жестких преследований людей по статье о «дискредитации» российской армии.

На фоне бунта Евгения Пригожина в ряде российских Телеграм-пабликов появилась информация, что именно Алексей Дюмин якобы в первый же день марша вагнеровцев вел переговоры от имени властей РФ с Пригожиным и главарями ЧВК Вагнера. Якобы Дюмин передал требование отказаться от идеи идти на Москву, а взамен озвучивал гарантии безопасности для ЧВК Вагнера и «обещание решить вопрос Шойгу и Герасимова». В пресс-службе Дюмина эту информацию отрицают, заявляя, что «обозначенные вопросы выходят за рамки полномочий губернатора».

26 июня издание Медуза обратило внимание, что в провоенных российских каналах, включая близкие к ЧВК Вагнера паблики, появились схожие комплиментарные посты в отношении Дюмина, а также данные о том, что его назначение на пост министра обороны якобы «должно состояться в ближайшее время».

NV напоминает, о том, кто такой Алексей Дюмин и почему он далеко не рядовой российский губернатор.

Спецсвязист Ельцина и Черномырдина

Алексею Дюмину 50 лет, последние семь из них он работает губернатором Тульской области. Когда в 2016 году Дюмин был назначен на эту должность, сначала в роли и.о., российские СМИ по крохам собирали информацию о нем. Бывший охранник Владимира Путина долгое время оставался непубличной фигурой — даже поднявшись до уровня начальника Главного штаба Сухопутных войск и замминистра обороны РФ в 2015 году. Хотя уже тогда его приближенность к Путину была очевидной. «Тульскую область возглавил вратарь Ночной хоккейной лиги Путина», — писало агентство РБК в своей заметке о внезапном переводе Дюмина из Минобороны в Тулу.

Путин назначает Дюмина (на фото слева) губернатором Тульской области, февраль 2016 года / Фото: Kremlin.ru

Именно тогда, на фоне «губернаторского» назначения в феврале 2016 года, Алексей Дюмин дал свое едва ли не первое большое интервью Коммерсанту, а точнее спецкорреспонденту этого издания Андрею Колесникову, автору многочисленных книг и статей о Путине, которого называют «летописцем» диктатора.

Многие откровения тульского губернатора из этого интервью и сейчас дают представление о том, какого исполнительного функционера и гаранта личной безопасности в одном лице Путин на долгие годы получил в лице Дюмина.

Алексей Дюмин — потомственный военный с безупречной по российским меркам биографией для службы и работы на первых лиц РФ, чем он и занимался многие годы.

Его отец — военный медик, завершивший службу в Вооруженных силах РФ лишь в 2015 году. Дюмин-старший дослужился до звания полковника, в 90-е годы входил в ближайшее окружение министра обороны РФ Павла Грачева (1992—1996), позже возглавлял одно из управлений Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ.

Дюмин родился в Курске, детство провел в военных гарнизонах — после Курска его отец служил в Калуге, Воронеже, и лишь позже в Москве. Именно в Воронеже будущий охранник Путина увлекся хоккеем — любимым спортом российского диктатора, что, видимо, еще больше сблизило их впоследствии. Дюмин играл на позиции вратаря и получил предложение о профессиональной карьере, однако от большого спорта его отговорила семья. «Отец мне сказал: „Неизвестно, получится ли из тебя спортсмен, а то, что ты будешь нормальным военным, и одет и обут будешь, и при деле, так это точно“. И я поступил в военное училище», — рассказывал Алексей Дюмин.

Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники он окончил в 1994 году. После этого попал в одну из военчастей Московской области, которая «занималась противодействием техническим средствам разведки противника». Дюмин задержался там ненадолго и уже в 1995 году перешел в Главное управление охраны РФ (сейчас ФСО, Федеральная служба охраны). Он уверяет, что попасть туда ему предложил «один знакомый кадровик».

Будущий губернатор оказался в управлении президентской связи. В этот период во второй половине 90-х он выезжал во многочисленные командировки с первыми лицами РФ, обеспечивая спецсвязь во время поездок Бориса Ельцина и Виктора Черномырдина. Однако, как признавал сам Дюмин, «богами» он и его коллеги считали сотрудников службы безопасности президента

«Я подошел к одному руководителю подразделения и попросился. Говорю: „Возьмите меня, я хочу к вам!“ И попал в управление личной охраны [президента РФ]», — рассказывал Дюмин, уверяя, что такой кадровый путь был «нормальной историей». «Они, естественно, посмотрели, кто я», — добавил он в беседе с Коммерсантом.

В новой роли офицера президентской охраны Алексей Дюмин заметно расширил свои навыки: «Акцент ставился на психологической подготовке, на умении владеть приемами рукопашного боя, умении владения оружием как индивидуального, так и группового боя, пистолетов, автоматов различных… Ничего необычного: стрельба на ходу, на бегу, из машины, в составе группы […] с самолета нет, но с вертолета — может быть».

Безотказный « пехотинец» и хоккейный вратарь Путина

В личной охране Владимира Путина Алексей Дюмин начал работать 9 августа 1999 года — с самого первого дня, когда Борис Ельцин назначил Путина и.о. премьер-министра и объявил его своим преемником.

«Мне позвонили вечером и сказали, что завтра [9 августа] выхожу в личную охрану к Владимиру Владимировичу. И я оказался на посту таком… скажем, пехотинца Путина», — вспоминал о ключевом для него назначении Дюмин.

Замначальника охраны президента РФ Алексей Дюмин (крайний слева) и тогда еще и.о. президента РФ Владимир Путин, 7 марта 2000 года / Фото: RFE/RL / Владимир Смирнов/ТАСС

Он был офицером личной охраны в период первого и второго президентства Путина, а также обеспечивал его безопасность в период «рокировки» власти в РФ, когда Путин уступил Дмитрию Медведеву президентское кресло, а сам работал премьер-министром.

Формально Алексей Дюмин в эти годы дорос до должности замначальника управления по обеспечению безопасности первых лиц — и президента РФ, и главы правительства РФ. На деле же его роль, судя по всему, была довольно широкой.

С одной стороны, он обеспечивал физическую безопасность диктатора и входил в составе группы офицеров, которые сопровождали его и в России, и за рубежом.

С другой стороны, Дюмину, судя по его словам, доверяли и существенный объем организационной работы — он рассказывал о том, что принимал «полноценное участие в подготовках поездок, визитов, участвовал в совещаниях, в том числе с иностранцами». «То есть эта работа не связана большей частью с тем, что у тебя пистолет в кобуре или где-то там еще… И во время подготовок иностранных поездок на узких совещаниях работали протокол, СМИ, управление по внешней политике и старший группы охраны», — пояснял Дюмин.

Кроме того, когда Путин стал премьером, Алексей Дюмин оказался вовлечен даже в управленческие вопросы российского правительства: «Ты должен владеть общей ситуацией полностью. Каждое утро начинается с доклада президенту [на тот момент — Дмитрию Медведеву] по оперативным сводкам. Мало того что ему докладывают специальные службы, но и ты должен владеть информацией по регионам, по чрезвычайным ситуациям. Приходилось иногда передавать поручение министру, ставить задачу главе региона. И надо было передать так, чтобы не задеть, например, федерального министра и довести до него мысль или суть вопроса».

В тот период работы Дюмин также называл себя «членом команды, которую возглавлял Золотов Виктор Васильевич», нынешний глава Росгвардии, а тогда начальник Службы безопасности президента РФ и замдиректора ФСО (2000—2013).

В то же время Дюмин отрицает, что был «адъютантом Путина», как часто пишут о нем СМИ. По его словам, «адъютант — это такая каста избранных людей», а он к ней якобы не принадлежал.

Беречь тыл Путина многие годы Алексей Дюмин успевал даже на хоккейной площадке. Он является председателем попечительского совета Ночной хоккейной лиги, учрежденной Владимиром Путиным. Дюмин неоднократно играл на позиции вратаря в матчах этой лиги, в частности во время гала-матча в честь дня рождения диктатора в октябре 2015 года, а также в матчах с участием самого Путина и других его приспешников.

Дюмин (жмет руку хоккеисту) на открытии Кубка губернатора по хоккею в Ледовом дворце Тулы / Фото: tularegion.ru

Рассказывая о своей работе на Путина и дальнейших карьерных переменах, порой весьма неожиданных для него самого, Алексей Дюмин чаще всего повторяет фразы вроде «мне ставили задачи, я их выполнял».

В беседе с Коммерсантом он дал понять, что не испытывал особого восторга по поводу многих из последующих назначений, включая как возвращение в Минобороны из ФСО, так и перевод в Тулу, однако всякий раз соглашался.

«Когда мне предлагали эту должность [губернатора Тульской области в 2016 году], я был военнослужащим, и мне эту задачу ставил верховный главнокомандующий [Путин]. И не было ни разу так, что, когда он мне ставил задачи, чтобы я сказал «нет». Может, у меня внутри было какое-то желание что-то сказать, но я сказал «есть», — подчеркивал Дюмин.

В одном из интервью того же 2016 года отец Дюмина, полковник Геннадий Дюмин, в такой же тональности отзывался о назначении сына в Тулу: «Есть хорошая поговорка: хочешь мира — готовься к войне. Поэтому считать нынешнюю должность мирной или военной… Грань очень тонкая. Если твой руководитель чувствует твой потенциал и доверяет тебе, значит, у тебя нет вариантов отказаться. Откажешься — значит, слабак, либо в тебе ошиблись. И то, и другое — плохо.

Возможный соорганизатор вторжения в Крым и эвакуации Януковича, заместитель Шойгу и губернатор

В период между службой в охране Путина и губернаторской должностью в биографии Алексея Дюмина есть еще один период, к которому до сих пор остается максимум вопросов.

После работы в ФСО Дюмину поручили возглавить Силы специальных операций Вооруженных сил РФ. «Я сразу же попал, что называется, в замес по подготовке и обеспечению Олимпиады [в Сочи в 2014 году]», — рассказывал он об этом периоде своей работы, признавая возвращение в Минобороны, но не называя свою роль прямо.

Однако куда большее внимание привлек тот факт, что именно российские ССО были одной из основных сил вторжения в Крым в феврале-марте 2014 года, после Революции достоинства в Украине. По данным Коммерсанта, именно под руководством Алексея Дюмина была разработана и проведена экстренная эвакуация Виктора Януковича из Украины в Россию в ночь на 23 февраля 2014 года. Российские спецслужбы были готовы эвакуировать его воздушным, морским или сухопутным путем. Тогда, как сообщал Коммерсант, Путин «высоко оценил действия подчиненных Алексея Дюмина», а сам он впоследствии получил «ожидаемое повышение по службе»: стал начальником Главного штаба и первым заместителем главкома Сухопутных войск РФ Олега Салюкова. Кроме того, именно в 2014 году Путин тайным указом наградил Дюмина званием Героя России — как заявляет сам губернатор, «за выполнение специальных заданий в составе подразделения».

Шойгу и Дюмин в январе 2016 года / Фото: Mil.ru

При этом Дюмин не комментирует свою причастность к эвакуации Януковича и вторжению в Украину в 2014 года. «Про Крым особенно сказать нечего», — заявлял он в интервью. А относительно бежавшего в РФ бывшего президента Украины в 2016 году отмечал: «Я вообще не понимаю, откуда это все берется. Откуда такие легенды? Кто эти мифы создает? Этого господина [Януковича] после начала известных событий в Украине я вообще ни разу не видел».

Дюмин также отказывался комментировать свою работу в ССО, подтверждая лишь, что ему вместе со спецподразделениями приходилось работать и далеко за пределами России.

Несмотря на его отрицания, западные правительства очевидно считают Дюмина причастным к оккупации украинского Крыма и исполнителем задач Путина. Он является одним из подсанкционных чиновников РФ:

с апреля 2018 года — включен в санкционный Кремлевский список США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России, приближенных к Путину;

с марта 2019 года — Канада ввела санкции против Дюмина из-за « агрессивных действий» России в Черном море и Керченском проливе, а также из-за аннексии Крыма;

агрессивных действий» России в Черном море и Керченском проливе, а также из-за аннексии Крыма; с июня 2021 года Украина включила Дюмина в санкционный список из-за причастности к эвакуации Януковича и захвату Крыма;

с 24 февраля 2023 года Дюмин внесен в санкционный список Великобритании как « бывший охранник Путина, сыгравший ключевую роль в аннексии Крыма».

Санкции не помешали дальнейшей карьере Дюмина в Росии. В 2015 году, когда он возглавил штаб Сухопутных войск армии РФ, ему присвоили воинское звание генерал-лейтенанта, а в декабре 2021 Дюмин получил звание генерал-полковника.

Дюмин (крайний слева) сопровождает Путина в тульском конструкторском бюро приборостроения (декабрь 2022 года) / Фото: Пресс-служба Кремля

В конце 2015 года Алексей Дюмин имел возможность поработать с Сергеем Шойгу: он был назначен заместителем министра обороны России и вошел в состав коллегии Министерства обороны.

Дюмину поручили курировать боевую подготовку, а также экономику ведомства — департамент строительства, обеспечение жильем военнослужащих, военную медицину, департамент имущественных отношений.

Переходить на эту должность Дюмин не горел желанием. «Я попытался не отказаться, я попытался подискутировать. Как решение это было принято и т. д. На что мне было в такой жесткой форме сказано, что решение принято и приговор обжалованию не подлежит. Но надо отдать должное Сергею Кужугетовичу [Шойгу]. Он увидел мое состояние, увидел мои глаза и попросил, чтобы из приемной мне принесли 50 граммов коньяка… Ну не 50, а даже 100. Это при том, что в министерстве сухой закон», — рассказывал Дюмин.

Однако в должности заместителя Шойгу Дюмин проработал всего месяц, после чего в феврале 2016 года был назначен и.о. губернатора Тульской области.

Той же осенью в Тульской области впервые за 15 лет прошли прямые выборы губернатора, на которых Дюмин якобы набрал 84,19% голосов.

На губернаторских выборах в 2021 году Дюмин был переизбран на новый срок, официально он набрал 83,6% голосов.

Даже в роли губернатора Алексей Дюмин не забывает об опыте своей работы в силовых структурах. Вот он демонстративно наказывает манекен в боксерском зале, который «не выполнил нацпроект»:

А тульские СМИ и журналисты российского онлайн издания Можем объяснить писали, что именно по инициативе Дюмина было раскручено беспрецедентно жестокое преследование шестиклассницы Марии Москалевой и ее отца Алексея Москалева. Весной 2022 года 13-летняя школьница из Тульской области нарисовала антивоенный рисунок в поддержку Украины. Ее отцу, который воспитывал девочку один, вменили «дискредитацию» российской армии, присудили два года колонии, а девочку отлучили от отца и отправили в местный детский приют.

Таким образом, именно в Тульской области под руководством Дюмина суд впервые с 1986 года разлучил ребенка с родителем по политическим причинам, а в детдом в последний раз у политзаключенных забирали детей в середине 1970-х годов. В РФ это первый такой случай.

Журналисты установили, что местная провластная организация Пламя организовала массовку против Алексея Москалева в суде, а подконтрольные правительству Тульской области СМИ публиковали о нем очерняющие новости.

При этом в конце 2022 года Дюмин оказался на втором месте Национального рейтинга губернаторов и глав субъектов России — сразу после мэра Москвы Сергея Собянина.

