В Армении погиб и.о. посла Украины. СМИ пишут, что он утонул в озере Севан 14 августа, 10:49 Александр Сенченко (Фото:Посольство Украины в Республике Армения/Facebook)

В Армении погиб временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко, который возглавлял украинскую дипломатическую миссию в стране.



Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Дипломат умер в воскресенье, 13 августа. По данным местных СМИ, которые ссылаются на спасательную службу министерства внутренних дел Армении, он утонул в озере Севан. Тело извлекли с глубины около 1,5 м и доставили на берег, медики констатировали смерть.

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Александр Сенченко начал свою работу в МИД Украины в 2003 году. На протяжении своей дипломатической карьеры он работал на различных должностях в аппарате министерства. Также его отправляли в долгосрочные командировки в зарубежные дипломатические учреждения Украины в России, Азербайджане и Армении.