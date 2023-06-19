Российские спецслужбы готовили покушение на жизнь полковника разведки, который сбежал в США 19 июня, 15:52 Александр Потеев раскрыл американской разведке крупнейшую сеть разведчиков-нелегалов, большинство из которых работали в США еще с советских времен (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Российские спецслужбы узнали о местонахождении в Майами дома полковника Службы внешней разведки Александра Потеева, который сбежал в США, и пытались убить его. Но агента, который сфотографировал автомобиль высокопоставленного разведчика, удалось задержать.

Об этом сообщает The New York Times. Из-за этого инцидента были введены санкции и высланы дипломаты из Вашингтона и Москвы, пишет издание.

В 2010 году, перед визитом тогдашнего президента России Дмитрия Медведева в Вашингтон, полковник Службы внешней разведки Александр Потеев сбежал в США. Он раскрыл американской разведке крупнейшую сеть разведчиков-нелегалов, большинство из которых работали в США еще с советских времен. Российский суд вынес приговор Потееву: 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он также был лишен государственных наград и воинского звания.

Видео дня

В 2016 году российские СМИ сообщили о смерти Потеева за границей. Однако, как отмечает The New York Times, на самом деле он проживал во Флориде, где зарегистрировался под своим собственным именем, получив лицензию на рыболовство и определился как сторонник Республиканской партии. В 2018 году американское издание Buzzfeed раскрыло эти данные. Для получения лицензии Потеев предоставил свою дату рождения, почтовый адрес и телефон.

В 2019 году завербованный российской разведкой мексиканский ученый Алехандро Кабрера-Фуэнтес получил задание снять квартиру неподалеку от дома Потеева в курортном городе Майами-Бич.

В 2020 году Кабрера-Фуэнтес и его жена попытались сделать фотографию номерного знака автомобиля Потеева, находившегося возле его дома. Охрана заметила их, и агента арестовали во время вылета из Флориды. Позже он был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Такие попытки выследить Потеева привели к масштабной высылке российских дипломатов из США. Среди них был начальник резидентуры СВР, которому оставалось два года до конца командировки, отмечает издание.