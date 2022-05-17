Лукашенко решил по примеру Украины сформировать собственные отряды теробороны — видео 17 мая, 14:32 Цей матеріал також доступний українською Общая численность подразделений составит около 200 человек, а подготовить их планируют к 25 мая (Фото:Скриншот видео минобороны Беларуси)

Режим Александра Лукашенко решил срочно сформировать в Беларуси отряды территориальной обороны, используя украинский опыт применения таких подразделений против российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Об этом заявили в Telegram-канале министерства обороны страны.

«Формируются два подразделения — штаб района территориальной обороны и отдельный стрелковый батальон территориальных войск Кобринского района. В ближайшие дни начнутся занятия с военнообязанными, в ходе которых они вспомнят навыки владения оружием», — говорится в сообщении.

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Ожидается, что общая численность белорусской теробороны составит около 200 человек, а подготовить бойцов к «выполнению задач» планируют к 25 мая.

Ранее Лукашенко поставил в пример своему военному руководству успехи ВСУ в ведении боевых действий против ВС РФ, высоко оценив эффективность украинских защитников, в частности, мобильных групп, действовавших на временно оккупированных территориях.

«Урок Украины. Самыми эффективными со стороны украинских сил оказались мобильные группы. Которые мгновенно, неожиданно, приближались к противнику, который гораздо их превосходит, и наносят разительные удары. Особенно по тыловым скоплениям войск», — заявил белорусский диктатор.

Идея создания в Беларуси войска территориальной обороны появилась еще в 2000-х годах. Планировалось, что они будут использоваться для выполнения вспомогательных задач исключительно в случае начала войны, однако Лукашенко решил, что формировать подразделения ТрО необходимо уже сейчас.

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