«К счастью, у нас есть»: Лукашенко похвалил Берию за создание ядерного оружия

1 сентября, 15:45
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Тот факт, что у Беларуси никакого ядерного оружия нет, Александра Лукашенко не смутил (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

Тот факт, что у Беларуси никакого ядерного оружия нет, Александра Лукашенко не смутил (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

Диктатор Александр Лукашенко, незаконно захвативший власть в Беларуси, похвалил одного из самых кровавых представителей сталинского режима Лаврентия Берию за ядерное оружие.

Свою оценку созданию в СССР атомной бомбы он озвучил в четверг, 1 сентября, во время открытого урока «Историческая память — дорога в будущее».

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По словам Лукашенко, без ядерного оружия существование Беларуси оказалось бы под вопросом, поскольку ее якобы сразу же захватили бы страны Запада.

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«Нас бы давно перемололи и растоптали, если бы не боялись», — заявил узурпатор.

При этом тот факт, что Беларусь ядерным оружием не обладает, его ничуть не смутил, поскольку он считает ее одним государством с РФ, у которой оно есть.

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«Мы сегодня существуем и еще крестовый поход оттуда так не начался через Беларусь далее на восток, потому что этот Берия был, который возглавил процесс создания ядерного оружия… Которое, к нашему счастью, у нас есть. В данном случае у России», — пояснил Лукашенко.

Советская программа по созданию атомной бомбы была начата в 1943 году. Руководителем проекта стал Берия, который занимал пост наркома внутренних дел СССР.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   СССР Ядерное оружие Беларусь Александр Лукашенко

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