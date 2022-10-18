«Урок войны в Украине»: диктатор Лукашенко размечтался о беларуских беспилотниках 18 октября, 15:41 По словам Александра Лукашенко, беспилтники для Беларуси сейчас «очень актуальны» (Фото:Белта)

Несмотря на потерю Беларусью высококвалифицированных специалистов в различных сферах, бежавших из страны из-за политических репрессий, репрессий диктатор Александр Лукашенко все еще надеется на новые достижения в науке и технике.

На этот раз он размечтался об отечественных беспилотниках, потребность в которых, по его словам, стала очевидной на фоне войны РФ против Украины.

О своем желании создать первый беларуский дрон самопровозглашенный «президент» заявил во время встречи с председателем президиума НАН Владимиром Гусаковым.

Видео дня

«Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине», — отметил Лукашенко.

Напомним, что ранее он хвастался первым беларуским ноутбуком, около 90% комплектующих которого — иностранного производства.

Кроме того, созданная на минском МотоВелоЗаводе «новая» модель отечественного мотоцикла оказалась китайской копией французского Mash X-Ride Classic 650.

Фото: PowerNaShary