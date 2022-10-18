«Урок войны в Украине»: диктатор Лукашенко размечтался о беларуских беспилотниках

18 октября, 15:41
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По словам Александра Лукашенко, беспилтники для Беларуси сейчас «очень актуальны» (Фото:Белта)

По словам Александра Лукашенко, беспилтники для Беларуси сейчас «очень актуальны» (Фото:Белта)

Несмотря на потерю Беларусью высококвалифицированных специалистов в различных сферах, бежавших из страны из-за политических репрессий, репрессий диктатор Александр Лукашенко все еще надеется на новые достижения в науке и технике.

На этот раз он размечтался об отечественных беспилотниках, потребность в которых, по его словам, стала очевидной на фоне войны РФ против Украины.

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О своем желании создать первый беларуский дрон самопровозглашенный «президент» заявил во время встречи с председателем президиума НАН Владимиром Гусаковым.

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«Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине», — отметил Лукашенко.

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Напомним, что ранее он хвастался первым беларуским ноутбуком, около 90% комплектующих которого — иностранного производства.

Кроме того, созданная на минском МотоВелоЗаводе «новая» модель отечественного мотоцикла оказалась китайской копией французского Mash X-Ride Classic 650.

https://twitter.com/ABnewsReal/status/1559297357870759936
PowerNaShary
Фото: PowerNaShary
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Беспилотники Дроны Война России против Украины

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