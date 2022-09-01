Лукашенко похвастался «первым беларуским ноутбуком». Почти 90% его комплектующих оказались импортными — видео 1 сентября, 13:53 Беларуского в представленном ноутбуке оказалось 12% (Фото:Скриншот видео tjournal/Twitter)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко похвастался «первым отечественным ноутбуком», около 90% комплектующих которого оказались иностранного производства.

Об этом «достижении» он рассказал местным школьникам в четверг, 1 сентября, во время открытого урока «Историческая память — дорога в будущее».

По словам Лукашенко, ноутбук был создан на заводе Горизонт, который производил в советское время телевизоры с одноименным названием, а сейчас занимается разной бытовой техникой и электроникой.

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При этом он признался, что представленный компьютер — «это собрание сочинений всей планеты».

«Честно скажу, в нем меньше 20%, около 12%, беларуского. К концу года будет 30%… Но, важен сам факт!.. Пощупав его, вы бы не сказали, что он создан в Беларуси. Это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал. У нас есть люди, которые умеют творить невероятное», — заявил Лукашенко.

При этом ранее он резко критиковал своих чиновников за использование иностранных деталей.

Во время посещения минского МотоВелоЗавода узурпатор возмутился, что собранная на нем новая модель мотоцикла Минск оказалась практически полностью китайской.

«Завтра санкции введут, что будете делать?» — отметил Лукашенко.

Более того, позже выяснилось, что указанный мотоцикл является точной копией французского Mash X-Ride Classic 650.

Фото: PowerNaShary

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