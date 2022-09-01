Лукашенко похвастался «первым беларуским ноутбуком». Почти 90% его комплектующих оказались импортными — видео

1 сентября, 13:53
Поделиться:
Беларуского в представленном ноутбуке оказалось 12% (Фото:Скриншот видео tjournal/Twitter)

Беларуского в представленном ноутбуке оказалось 12% (Фото:Скриншот видео tjournal/Twitter)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко похвастался «первым отечественным ноутбуком», около 90% комплектующих которого оказались иностранного производства.

Об этом «достижении» он рассказал местным школьникам в четверг, 1 сентября, во время открытого урока «Историческая память — дорога в будущее».

Читайте также:
«Образованные люди — враги режима». Белорусы унижены действиями Лукашенко — разговор с художником Владимиром Цеслером о будущем страны

По словам Лукашенко, ноутбук был создан на заводе Горизонт, который производил в советское время телевизоры с одноименным названием, а сейчас занимается разной бытовой техникой и электроникой.

Видео дня

При этом он признался, что представленный компьютер — «это собрание сочинений всей планеты».

«Честно скажу, в нем меньше 20%, около 12%, беларуского. К концу года будет 30%… Но, важен сам факт!.. Пощупав его, вы бы не сказали, что он создан в Беларуси. Это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал. У нас есть люди, которые умеют творить невероятное», — заявил Лукашенко.

https://twitter.com/tjournal/status/1565280178477072386

При этом ранее он резко критиковал своих чиновников за использование иностранных деталей.

Во время посещения минского МотоВелоЗавода узурпатор возмутился, что собранная на нем новая модель мотоцикла Минск оказалась практически полностью китайской.

«Завтра санкции введут, что будете делать?» — отметил Лукашенко.

https://twitter.com/ABnewsReal/status/1559297357870759936

Более того, позже выяснилось, что указанный мотоцикл является точной копией французского Mash X-Ride Classic 650.

PowerNaShary
Фото: PowerNaShary
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Ноутбук Бытовая техника

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X