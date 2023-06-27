«Они ничего не получат». Лукашенко отреагировал на призывы об освобождении Беларуси от диктатуры 27 июня, 11:35 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Илья Питалев/Кремль через REUTERS)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция на фоне событий в России планировала «реализовать сценарий вооруженного мятежа», но произошел «фальстарт».

Во время встречи с силовиками и журналистами белорусский диктатор высказался относительно призывов белорусских активистов к организации «вооруженного мятежа» и сказал, что они «ничего не получат».

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«Тем более что и беглецы наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов… А эти наши безумцы, которых еще несколько здесь осталось, не вычистили мы, они же ничего не получат. Опять пушечным мясом будут», — отметил Лукашенко.

24 июня командир полка Кастуся Калиновского Денис Прохоров обратился к белорусскому народу на фоне мятежа в России.

Он назвал события «началом конца великой тирании» и призвал граждан быть готовыми к освобождению Беларуси от диктатуры и оккупации.