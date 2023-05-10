В Кремле прокомментировали слухи о здоровье Лукашенко из-за его внезапного отъезда из парада в Москве 10 мая, 13:29 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

В Кремле заявили, что белорусский диктатор Александр Лукашенко не присутствовал на завтраке с иностранными лидерами-гостями Владимира Путина 9 мая, потому что якобы должен был поехать в Минск на мероприятия.



Об этом спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил в среду, 10 мая.

По его словам, «было бы крайне некорректно» говорить что-нибудь о здоровье Лукашенко, который «разделил радость» и нашел возможность приехать 9 мая в Москву.

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«Вы знаете, что в него были мероприятия связанные с Днем победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать», — сказал Песков.

Александр Лукашенко присутствовал на параде в Москве 9 мая, но не смог пройти несколько сотен метров до места возложения цветов вместе с Путиным и президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении. Также на его руке заметили бинт, а после возвращения из Москвы он не выступил с речью на площади Победы.

После этого появились слухи о его состоянии здоровья. Белорусская оппозиция утверждает, что Лукашенко болен.

