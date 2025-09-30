«Считал сыном». Лукашенко возмущенно оценил заявление Зеленского, который назвал его и Путина «старыми людьми»

Белорусский диктатор Александр Лукашенко возмутился словами президента Украины Владимира Зеленского о диктаторе РФ Владимире Путине и о себе (Фото: Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко возмутился словами президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что тот и диктатор РФ Владимир Путин «два старых человека», а лично Лукашенко — «живет в своем мире»

Об этом 30 сентября сообщило белорусское пропагандистское агентство Белта.

Лукашенко начал издалека и сперва призвал членов Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ развивать экономическое сотрудничество, особенно в условиях «передела мира, конкурентной борьбы».

«Вы — генералы экономик своих стран. Я уже человек… Как недавно сказал мой коллега, которого я считал своим сыном, Володя Зеленский, мы здесь с Путиным — старые люди, где-то там „шепчемся по углам“ в ущерб другим. Полная ерунда», — сказал белорусский диктатор.

Ранее, 26 сентября, диктатор Александр Лукашенко по итогам встречи с российским диктатором Владимиром Путиным утверждал, что президенту Владимиру Зеленскому стоит рассмотреть «очень хорошее предложение» по поводу завершения войны с Россией.

Затем Лукашенко также заявил, что хочет «поговорить» с украинским президентом.

«Мне есть что ему сказать, и, думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. Нам, руководителям трех славянских государств, нужно сесть и договориться о завершении этой непонятной войны», — говорил диктатор.

Украинский президент на Варшавском форуме по безопасности 29 сентября по просьбе ведущей прокомментировал слова Лукашенко.

«Мне сейчас трудно реагировать на заявления Лукашенко. Он, честно говоря, живет в своем мире. Он построил его, изолировался и живет три десятилетия в этом доме. Но это дом размером со страну», — сказал Зеленский.

Затем глава украинского государства сказал, что Лукашенко «живет в своем мире, куда иногда приезжает Путин».

«Они там, два достаточно старых человека, о чем-то говорят. Поэтому мне сложно комментировать то, о чем они говорят», — подытожил президент Зеленский.