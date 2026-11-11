Умер посол России в США Александр Дарчиев, причина смерти не называется

11 ноября внезапно скончался посол России в США Александр Дарчиев . Ему было 66 лет. Об этом сообщили в МИД РФ, причину смерти там не уточнили.

Дарчиев возглавлял российское посольство в Вашингтоне с марта 2025 года, когда Путин назначил его послом в США и постоянным наблюдателем России при Организации американских государств. Его предшественник Анатолий Антонов покинул этот пост в октябре 2024 года.

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Вашингтон передал Москве согласие на назначение Дарчиева в ходе переговоров в Стамбуле в конце февраля 2025 года — тогда дипломат возглавлял российскую делегацию, а стороны, согласно официальной версии, обсуждали работу посольств.

Дарчиев был американистом. На закате существования СССР он работал в Институте США и Канады, дважды служил в посольстве России в Вашингтоне — в 1997—2002 и 2005−2010 годах, а с 2014 по 2021 год был послом в Канаде. Перед назначением в США он возглавлял департамент МИД РФ, отвечающий за отношения с США и Канадой.

Как пишет Радио Свобода, после начала полномасштабного вторжения Дарчиев повторял кремлевские нарративы. В 2022 году в интервью российским государственным СМИ он утверждал, что США используют Украину как «таран» против России и «пушечное мясо» для сохранения своего доминирования, а европейских союзников Вашингтона называл «сателлитами».

Также он выдвигал условия для переговоров с Украиной и Западом: прекратить поставки оружия Киеву, вывести из Украины западных военных и инструкторов, а также признать так называемые «реалии на земле».

Дарчиев не всегда отличался дипломатичностью. Бывший посол США в России Джон Салливан в своей книге Полночь в Москве рассказывал, как Дарчиев набросился на него с нецензурной бранью после того, как Джо Байден назвал Путина военным преступником.