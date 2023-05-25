У сына экс-президента Мотор Сичи Богуслаева нашли новую недвижимость во Франции — Схемы 25 мая, 23:13 ЖК Parc Saint Paul в Валлорисе, Лазурный берег Франция (Фото:Схемы)

У сына бывшего президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева есть имущество на Лазурном побережье во Франции. Об этом сказано в расследовании проекта Схемы, опубликованном в четверг, 25 мая.

По данным Схем, Александр Богуслаев (экс-замглавы наблюдательного совета Мотор Сичи) вместе с бизнес-партнером Сергеем Шинкаренко является бенефициаром фирмы SCI Saint Petr, на которую записаны квартира, подвал, паркоместо и гараж в ЖК Parc Saint Paul в Валлорисе (регион Прованс-Альпы-Лазурный берег). Стоимость имущества — около 800 тысяч евро.



Видео дня

Инфографика: RFE/RL Graphics

Ранее Схемы сообщали, что на фирму Богуслаева-младшего и Шинкаренко также записан дом на бульваре Эдуарда Восьмого в Ницце стоимость 1 млн 620 тыс. евро. По информации расследователей, сын Вячеслава Богуслаева — бенефициар ряда компаний во Франции, которые владеют недвижимостью на Лазурном берегу. Общая стоимость недвижимости — 6 млн евро (почти 250 млн грн). Богуслаев и его сын не ответили на запросы журналистов.

22 октября 2022 года стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.



24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под стражу. По данным программы Схемы, у него с 2000 года было российское гражданство, с 2002 года — квартира в Москве.



4 ноября Служба безопасности Украины арестовала имущество Богуслаева почти на 1 миллиард гривен. 7 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Мотор Сич вместе с рядом других стратегических предприятий будет круглосуточного работать на оборону Украины.



28 марта Богуслаеву сообщили о новом подозрении — в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ст. 114−1 УК Украины). По данным правоохранителей, он приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не могли воспользоваться защитники Украины. Он находится под стражей.



Богуслаев письменно попросил включить его в список на обмен со страной-агрессором Россией.