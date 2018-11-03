03 ноября 2018, суббота

Алека Болдуина арестовали после драки на парковке

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Болдуина обвиняют в нападении на человека

Болдуина обвиняют в нападении на человека

Полиция Нью-Йорка задержала известного актера Алека Болдуина, который стал участником конфликта на парковке на Манхэттене.

Сообщается, что Болдуин ударил другого водителя в лицо, после того, как тот занял место на парковке.

Потерпевшего увезли в больницу.

Актера обвинят в нападении на человека и нарушении общественного порядка, передает NBC News.

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