Алека Болдуина арестовали после драки на парковке

Полиция Нью-Йорка задержала известного актера Алека Болдуина, который стал участником конфликта на парковке на Манхэттене.
Сообщается, что Болдуин ударил другого водителя в лицо, после того, как тот занял место на парковке.
Потерпевшего увезли в больницу.
Актера обвинят в нападении на человека и нарушении общественного порядка, передает NBC News.
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