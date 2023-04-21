Албания отменила безвиз для граждан РФ
Албания (Фото:12019 / pixabay)
Посольство Албании в РФ сообщило об отмене безвизового режима для граждан России.
Об этом говорится в сообщении посольства.
«Посольство Республики Албания в Российской Федерации информирует, что в соответствии с поправками Совета министров Республики Албания
В дипмиссии предупредили, что для посещения Албании россиянам теперь надо оформить визу в соответствии с целью поездки.
Ранее россияне могли въезжать в страну без визы с 1 мая по 30 сентября. Так Албания стимулировала туризм.
После российского вторжения в Украину безвизовый въезд для россиян отменила Северная Македония, Черногория сократила летнее пребывание без визы до 30 дней, а Казахстан — до 90 дней в течение полугода.