Албания отменила безвиз для граждан РФ 21 апреля, 16:38 Албания (Фото:12019 / pixabay)

Посольство Албании в РФ сообщило об отмене безвизового режима для граждан России.

Об этом говорится в сообщении посольства.

«Посольство Республики Албания в Российской Федерации информирует, что в соответствии с поправками Совета министров Республики Албания от 20.04.2023 года в постановлении № 858 от 29.12.2021 года отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации (ежегодно с 01 мая по 30 сентября)», — говорится в сообщении.

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В дипмиссии предупредили, что для посещения Албании россиянам теперь надо оформить визу в соответствии с целью поездки.

Ранее россияне могли въезжать в страну без визы с 1 мая по 30 сентября. Так Албания стимулировала туризм.

После российского вторжения в Украину безвизовый въезд для россиян отменила Северная Македония, Черногория сократила летнее пребывание без визы до 30 дней, а Казахстан — до 90 дней в течение полугода.