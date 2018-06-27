Албания отказалась от размещения центров по приему беженцев даже в обмен на членство в ЕС

Албания против открытия на своей территории пунктов размещения беженцев

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что его страна выступает категорически против открытия на своей территории пунктов первичного размещения беженцев.

В интервью Bild он отметил, что Албания не согласится на подобные центры для беженцев даже в обмен на членство в Евросоюзе.

По словам албанского премьера, он в принципе не принимает того, чтобы "складировать людей, как ядовитые отходы, которые никому не нужны".

Он добавил, что Албания готова внести справедливый вклад в распределение мигрантов, однако это не значит, что она должна взвалить на себя проблемы других стран.

Рама призвал не превращать его страну "в волнорез", призванный усмирить поток беженцев.

Раньше беженцы прибывали в ЕС в основном через Средиземное море, однако Италия, Мальта и Греция уже не в состоянии принимать мигрантов в массовом порядке.

Между тем, по мнению главы Дональда Туска и канцлера Австрии Себастьяна Курца, Албания может стать альтернативным решением проблемы - в первую очередь ввиду своего географического положения.

Страна расположена на берегу Адриатического моря. Местный порт Дуррес обладает достаточным потенциалом для принятия большого количество беженцев.