27 июня 2018, среда

Албания отказалась от размещения центров по приему беженцев даже в обмен на членство в ЕС

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Албания против открытия на своей территории пунктов размещения беженцев

Албания против открытия на своей территории пунктов размещения беженцев

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что его страна выступает категорически против открытия на своей территории пунктов первичного размещения беженцев.

В интервью Bild он отметил, что Албания не согласится на подобные центры для беженцев даже в обмен на членство в Евросоюзе.

По словам албанского премьера, он в принципе не принимает того, чтобы "складировать людей, как ядовитые отходы, которые никому не нужны".

Он добавил, что Албания готова внести справедливый вклад в распределение мигрантов, однако это не значит, что она должна взвалить на себя проблемы других стран.

Рама призвал не превращать его страну "в волнорез", призванный усмирить поток беженцев.

Раньше беженцы прибывали в ЕС в основном через Средиземное море, однако Италия, Мальта и Греция уже не в состоянии принимать мигрантов в массовом порядке.

Между тем, по мнению главы Дональда Туска и канцлера Австрии Себастьяна Курца, Албания может стать альтернативным решением проблемы - в первую очередь ввиду своего географического положения.

Страна расположена на берегу Адриатического моря. Местный порт Дуррес обладает достаточным потенциалом для принятия большого количество беженцев.

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