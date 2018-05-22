Акция протеста госслужащих в Париже переросла в беспорядки: полиция применила водометы, есть задержанные

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В демонстрации принимали участие более 16 тысяч человек

В демонстрации принимали участие более 16 тысяч человек

В Париже в ходе акции протеста против реформы условий найма госслужащих произошли столкновения между протестующими и полицией, правоохранители применили против демонстрантов перечный газ и водометы, передает Le Figaro.

Демонстрации в центре Парижа устроили госслужащие и представители профсоюзов. Участники протестовали против проекта правительственной реформы условий найма госслужащих. По данным СМИ, всего в демонстрации принимали участие более 16 тысяч человек.

Как сообщается, в ходе демонстраций, молодые люди, полностью одетые в черное и скрывающие лица за масками, начали устраивать погромы, поджигали дымовые шашки и файеры, и провоцировали полицию. В свою очередь силы правопорядка применили слезоточивый газ и водометы.

По данным France Info, во время беспорядков полиция арестовала 17 человек "за участие в насильственных действиях". Позже радиостанция сообщила, что полиция арестовала еще 101 человека, которые после разгона демонстрации проникли в здание одной из местных школ.

Также по данным журналистов, в результате столкновений есть пострадавшие как со стороны демонстрантов, так и со стороны правоохранительных органов. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

Напомним, 22 марта по всей территории Франции прошли массовые забастовки госслужащих, железнодорожников и работников аэропортов.

Забастовки и демонстрации прошли в знак протеста против реформ президента Эммануэля Макрона, который объявил о намерении реформировать Национальную компанию железных дорог SNCF, упразднив особый статус и льготы ее сотрудников, а также пообещал сократить 120 тысяч чиновников.

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