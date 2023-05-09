Над Черным морем заметили стратегический разведчик НАТО
Черное море (Фото:Jarek Radimersky/flickr.com)
Во вторник, 9 мая, над Черным морем был замечен разведывательный лайнер ВВС Великобритании. Официально британская сторона это не комментировала.
Об этом свидетельствуют данные от сервиса Flightradar24.
По данным мониторингового сервиса, самолет Boeing RC-135, принадлежащий ВВС Великобритании, перед заходом в море совершил круг над прибрежной территорией Румынии.
Вероятно, он патрулирует побережье. Однако официально ни британская, ни российская стороны не комментировали этот инцидент.
8 мая Североатлантический альянс повысил готовность подразделений воздушного патрулирования после того, как российский истребитель перехватил польский самолет над Черным морем.
5 мая российский Су-35 перехватил польский пограничный самолет L410 Turbolet, который летел над Черным морем.
Позже в Пограничной службе Польши рассказали, что российский самолет чуть не врезался в польский.