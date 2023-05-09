Над Черным морем заметили стратегический разведчик НАТО 9 мая, 18:00 Черное море (Фото:Jarek Radimersky/flickr.com)

Во вторник, 9 мая, над Черным морем был замечен разведывательный лайнер ВВС Великобритании. Официально британская сторона это не комментировала.

Об этом свидетельствуют данные от сервиса Flightradar24.

По данным мониторингового сервиса, самолет Boeing RC-135, принадлежащий ВВС Великобритании, перед заходом в море совершил круг над прибрежной территорией Румынии.

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Вероятно, он патрулирует побережье. Однако официально ни британская, ни российская стороны не комментировали этот инцидент.

8 мая Североатлантический альянс повысил готовность подразделений воздушного патрулирования после того, как российский истребитель перехватил польский самолет над Черным морем.

5 мая российский Су-35 перехватил польский пограничный самолет L410 Turbolet, который летел над Черным морем.

Позже в Пограничной службе Польши рассказали, что российский самолет чуть не врезался в польский.