«Медведев выглядит полным идиотом». Бывший вице-премьер РФ оценил перспективы возможных преемников Путина

22 июня, 16:15
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Дмитрий Медведев (Фото:Ekaterina Shtukina/REUTERS)

Дмитрий Медведев (Фото:Ekaterina Shtukina/REUTERS)

Альфред Кох, бывший заместитель главы правительства РФ, который с 2015 года постоянно живет в Германии, в интервью НВ прокомментировал вероятную "гонку преемников" российского диктатора Владимира Путина.

«Это выглядит все наивно, глупо, — ответил Кох на вопрос о вероятном соперничестве зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, замглавы администрации президента России Сергея Кириенко и спикера госдумы Вячеслава Володина. — И Медведев выглядит полным идиотом. У него спорадические всплески активности возникают, связанные с его алкоголизмом».

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Комментируя заявления Медведева, Володина и Кириенко в поддержку нынешнего курса России и ее вторжения в Украину, Кох предположил несколько их вероятных мотиваций: «Может, [они так говорят,] чтобы удержаться на своих постах. Может, это их позиция. Может, они думают, что таким образом улучшают свою позицию. Мне это безразлично».

Бывший вице-премьер РФ предположил, что «эти люди ничего не решают по существу» и, возможно, лишь после ухода Путина «будут иметь какой-то вес».

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«Как Хрущев после смерти Сталина. Но пока Сталин был жив, Хрущев не имел никакого мнения и считался сталинским клоуном. Так же и с Путиным. Авторитарные модели похожи друг на друга. Особенно в России», — резюмировал Кох.

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Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Россия Владимир Путин Интервью НВ Дмитрий Медведев Иосиф Сталин Альфред Кох Никита Хрущев Вячеслав Володин Сергей Кириенко

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