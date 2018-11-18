18 ноября 2018, воскресенье

Активистки Femen попытались сорвать акцию сторонников диктатуры Франко в Мадриде - видео

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Полиции удалось предотвратить столкновение между девушками и радикалами

Полиции удалось предотвратить столкновение между девушками и радикалами

Три активистки движения Femen в воскресенье, 18 ноября, провели протестную акцию в Мадриде, где сторонники бывшего испанского диктатора Франсиско Франко собрались по случаю годовщины его смерти (умер 20 ноября 1975 года).

На обнаженной груди каждой из девушек была надпись "легальный фашизм – национальный позор", сообщает испанская газета El Mundo. На их спинах были надписи "Стоп 20N". Полиции удалось быстро изолировать девушек от агрессивно настроенных против них протестующих и избежать столкновений, отмечает издание. 

Поклонники Франко – как правило, представители радикальных националистических движений - собираются в канун 20 ноября ежегодно. В их рядах эта дата имеет устоявшееся название 20N (20 de noviembre), так как 20 ноября не только умер Франко, но и был казнен (в 1936 году) Хосе Антонио Примо де Ривера, основатель националистической партии Фаланж Эспаньола.

В этом году акция прошли на фоне планов правительства Испании эксгумировать и перезахоронить останки диктатора. Семья бывшего диктатора и противники эксгумации считают, что это решение является политической манипуляцией.

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