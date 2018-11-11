Активистка Femen с голой грудью и надписью "Фейковый миротворец" выбежала перед кортежем Трампа

В Париже перед церемонией, посвященной столетию окончания Первой мировой войны, оголенная активистка Femen с надписью на груди "Фейковый миротворец" пыталась остановить кортеж президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Через несколько минут её задержала полиция. После этого инцидента, возможно, появится много вопросов относительно безопасности на мероприятии, которое собрало около 70 делегаций и лидеров государств. В частности, приехали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Петр Порошенко, президент США Дональд Трамп, глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие.

Une activiste FEMEN face à la voiture de Trump, remontant les Champs Élysée, dénonçant l’hypocrisie de cette cérémonie du 11 novembre. pic.twitter.com/6n6216EdCf — FEMEN (@Femen_France) 11 ноября 2018 г.

Раньше сообщалось, что 10 ноября представительницы движения Femen организовали очередную обнаженную акцию, на этот раз у Триумфальной арки в Париже. Девушки держали в руках плакаты с надписями "Воображаемые миротворцы, настоящие диктаторы", "Добро пожаловать, военные преступники", говоря о том, что большинство глав, которые приедут, на самом деле являются диктаторами и пренебрегают правами людей.

Напомним, во французской столице Париже проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.