27 сентября 2018, четверг

Активиста Pussy Riot Верзилова выписали из немецкой больницы

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Немецкие врачи заявили об улучшении состояния Верзилова
Фото: Peter Verzilov via Facebook

Немецкие врачи заявили об улучшении состояния Верзилова

Активиста Pussy Riot и издателя Медиазоны Петра Верзилова выписали из больницы Charite в Германии.

По словам немецких медиков, его состояние улучшилось, однако сохраняется нарушение реакции зрачков. В больнице отметили, что со временем она придет в норму.

Отмечается, что врачи до сих пор находятся в контакте с коллегами из Москвы, чтобы при необходимости получить информацию о первоначальном лечении активиста.

Напомним, российский активист оппозиционного движения Pussy Riot Петр Верзилов после вероятного отравления в РФ был доставлен в Берлин. Его госпитализировали в тяжелом состоянии 11 сентября. Активист пришел в себя лишь после трех дней в реанимации. 

Позже немецкие врачи заявили, считают весьма вероятным, что Верзилов был отравлен в России неизвестным веществом.

Верзилов стал широко известен после того, как с еще тремя активистами Pussy Riot выбежал на поле во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу в России между сборными Франции и Хорватии.

 

 

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