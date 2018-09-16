Активиста Pussy Riot перевезли в Берлин для лечения после возможного отравления

Российский активист оппозиционного движения Pussy Riot и издатель российского интернет-СМИ Медиазона Петр Верзилов прибыл в Берлин для лечения и постановки диагноза после возможного отравления в Москве. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что перелет был инициирован немецкой некоммерческой гуманитарной группой Кино за мир. Также сообщается, что "к немедленному переезду в Германию, чтобы выяснить, был ли он отравлен и кем" Верзилова подтолкнули отец и жена.

Видео из самолета, на котором пострадавшего транспортировали в Берлин, выложила в Twitter его жена, активистка Pussy Riot, Надежда Толоконникова.

Кроме того, Толоконникова заявила, что, по словам врача из московского института Склифосовского, причиной такого состояния активиста является "отравление холинолитиками".

Напомним, 11 сентября, Петра Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии. Близкие активиста предполагают, что его могли отравить.

14 сентября, после трех дней в реанимации, Верзилов пришел в сознание.