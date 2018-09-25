26 сентября 2018, среда

Актера Билла Косби приговорили к тюрьме за сексуальное насилие

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Билл Косби проведет за решеткой от трех до десяти лет

Билл Косби проведет за решеткой от трех до десяти лет

Суд приговорил 81-летнего американского комика Билла Косби к тюремному заключению за сексуальное насилие в отношении одной женщины.

Как передает AP, 81-летнему актеру предстоит провести за решеткой от трех до десяти лет. Его также объявили "сексуальным насильником и хищником".

Билл Косби проведет первые дни тюремного заключения в исправительном учреждении округа Монтгомери в штате Пенсильвания. Оттуда его переведут в новую государственную тюрьму Phoenix.

Десятки женщин обвинили Билла Косби в сексуальных домогательствах. Однако приговор был вынесен только в рамках дела по обвинению со стороны женщины по имени Андреа Констенд. Она заявила, что в пригородном доме в Филадельфии в 2004 году Косби подмешал ей наркотики, а затем изнасиловал.

Напомним, что американская Академия кинематографических искусств и наук, известна своей ежегодной кинопремией Оскар, исключила актера Билла Косби из рядов своих членов.

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