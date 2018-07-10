Акт агрессии. В чем министр обороны Великобритании обвинил Москву

Полиция продолжает поиски контейнера с веществом, который, по их мнению, отравленные британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс брали в руки

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в нападении на британской земле. Это произошло во время выступления министра в парламенте. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Комментируя смерть британки Дон Стерджесс от отравления нервно-паралитическим веществом Новичок, Уильямсон подчеркнул, что мир солидарен с Великобританией в осуждении нападения. Британская армия будет помогать полиции в расследовании дела, добавил министр.

Второй случай отравления Новичком

Недавно в графстве Уилтшир госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Последняя умерла в больнице. Анализы в военной лаборатории Портон-Даун показали, что мужчина и женщина были отравлены нервно-паралитическим веществом группы Новичок.

Эймсбери расположен в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены этим же нервно-паралитическим веществом.

В Лондоне заявляли, что рабочая линия того, что произошло, не считается нецеленаправленным покушением. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.

Великобритания готовит политический или экономический ответ на нападение в Солсбери и Эймсбери

По мнению эксперта по международным вопросам Виктора Каспрука, Великобритания готовит политический или экономический ответ на нападение в Солсбери и Эймсбери, заявил он. Параллельно министерство обороны будет усиливать свою армию и спецслужбы. Великобритания после вихода из Евросоюза и кризиса внутри консервативной партии очень уязвима, добавил Каспрук.

"Зачем было Москве новое нападение, непонятно. Возможно, Кремлю показалось, что таким образом они отведут подозрение от первого нападения. Такая логика Москвы может привести только к ухудшению ситуации, когда доказательства будут неопровержимыми, что Москва пытается делать все, что ей захочется", - отметил Каспрук.

Накануне в Солсбери полиция окружила автобусную остановку после того, как на ней один человек потерял сознание. Об этом сообщило издание The Sun. Инцедент произошел в почти 200 метрах от вероятного места отравления Новичком в марте этого года. Журналисты издания отметили, что полицейские и медики держались на расстоянии от пострадавшего до прибытия военных с химической защитой. Британские вооруженные силы продолжают оказывать детективам помощь в этом расследовании, включая безопасную эвакуацию авто с места происшествия.