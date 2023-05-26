Аксенов обеспокоен способностью регулярной армии РФ «защитить» Крым — разведка Британии 26 мая, 10:13 Сергей Аксенов (Фото:Аксенов Z 82/Телеграм)

Самопровозглашенный «премьер-министр» оккупированного Крыма Сергей Аксенов стремится повысить патриотические настроения, вербуя новых бойцов, однако все еще взволнован способностью армии РФ удержать полуостров.

Об этом говорится в отчете Британской разведки в Twitter.

В ведомстве добавили, что в течение последних 20 лет в России значительно возросло количество военизированных групп, особенно после вторжения России в Украину. Они играют важную роль для оккупантов на полуострове.

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Сообщается, что основная часть российского гарнизона, 22-й армейский корпус, сейчас в основном дислоцируется за пределами полуострова и несет значительные потери.

24 марта стало известно о создании Аксеновым новой ЧВК в оккупированном Крыму.

11 апреля Аксенов рассказал о подготовке РФ к украинскому контрнаступлению и заверил, что «катастрофы не будет»