26 октября 2018, пятница

Аксенов просит у главы ФСБ вернуть деньги, которые он давал на взятки

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По словам Аксенова, ФСБ оформила в качестве вещдоков более 2 млн рублей его личных средств
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По словам Аксенова, ФСБ оформила в качестве вещдоков более 2 млн рублей его личных средств

Ставленник Кремля в оккупированном РФ Крыму Сергей Аксенов потребовал от директора ФСБ Александра Бортникова более двух миллионов рублей (более $30 тысяч), которые он выделил на провокации со взятками.

Об этом он заявил в эфире одного из местных телеканалов, утверждая, что давал собственные деньги на оперативные действия российской спецслужбы.

"У меня сегодня более двух миллионов рублей находятся как вещдоки в различных уголовных делах, переданные различным товарищам по взяткам", - пожаловался Аксенов.

По словам главаря крымских сепаратистов, в июле уже встречался с Бортниковым и просил его вернуть указанные средства как можно быстрее, нарекая на то, что "ограничен в ресурсе".

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