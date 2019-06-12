Акция в поддержку Голунова в Москве: полиция задержала больше 200 человек Сегодня, 15:12 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Shamil Zhumatov Полиция насчитала 1200 участников акции REUTERS/Shamil Zhumatov

В среду, 12 июня, в Москве задержали больше 200 участников несогласованной акции в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова.

Об этом агентству Интерфакс сообщили в московской полиции.

«За совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ, задержано более 200 человек», — сказали в ведомстве.

По данным правоохранителей, в акции приняли участие около 1200 человек.

Напомним, что 12 июня в столице России Москве проходит несогласованная с властями акция в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова. Полицейские и сотрудники Росгвардии грубо задерживают участников акции, в том числе применяют силу к женщинам.

7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издание Медуза Ивана Голунова. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах.

11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного производства против Голунова.

Решение принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.