Около 20 женщин устроили акцию под посольством РФ в Эстонии против изнасилований украинок российскими оккупантами 13 апреля, 12:53 Цей матеріал також доступний українською Акция против изнасилований российскими оккупантами украинских женщин и детей — у посольства РФ в Таллинне, Эстония (Фото:Priit Mürk/ERR)

Около 20 женщин собрались у стен посольства РФ в Таллинне в Эстонии и устроили акцию против массовых изнасилований российскими оккупантами украинских женщин и детей.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Организаторы акции заявили: «Российские солдаты насилуют и убивают невинных женщин и детей в Украине, Эстонии и повсюду». Об этом сообщили в эстонском медиа ERR.

Видео дня

Фото: Priit Mürk/ERR

Фото: Priit Mürk/ERR

Фото: Priit Mürk/ERR

Акции против российской агрессии в Украине в Таллине проводят третий день. В понедельник 13 апреля люди протестовали у сада посольства Германии, чтобы убедить Германию и другие европейские страны действовать более жестко в отношении России.



Во вторник 14 апреля граждане Венгрии, проживающие в Таллине, собрались под посольством своей страны и выступили против решения властей Венгрии по закупке газа у России. Люди молча стояли в противогазах.

Украинская омбудсменка Людмила Денисова рассказывала о случаях изнасилования российскими оккупантами детей. После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене, Бородянке и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По информации Денисовой, сейчас невозможно оценить масштабы сексуальных преступлений, совершенных российскими войсками во время оккупации украинских населенных пунктов. Многие обращаются за психологической помощью, но преступления нельзя зафиксировать без доказательств.



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