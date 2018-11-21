Академический полицейский. Что известно о новом президенте Интерпола

21 ноября представитель Южной Кореи Ким Чон Ян был избран новым главой Интерпола – в ходе трехэтапного голосования на заседании генассамблеи организации в Дубае он обошел единственного конкурента, российского генерал-майора Александра Прокопенко.
НВ рассказывает, что известно о новом руководителе крупнейшей международной полицейской организации.
Кто такой Ким Чон Ян
До своего избрания 57-летний южнокореец Ким Чон Ян занимал должность первого из четырех вице-президентов Интерпола. Кроме того, именно он в последние месяцы исполнял обязанности руководителя организации.
Предыдущий президент Интерпола, китаец Мэн Хунвэй, внезапно исчез в сентябре 2018 года во время поездки в КНР – как выяснилось, китайские власти задержали его в рамках антикоррупционного расследования, которое длится до сих пор. В связи с этим Мэн Хунвэй был вынужден подать в отставку с должности президента Международной организации уголовной полиции.
Как уточняет CNN, новоизбранный глава Интерпола Ким Чон Ян будет работать на этом посту до 2020 года – т.е. до конца мандата досрочно ушедшего Мэн Хунвэя, хотя обычно руководителя организации избирают сроком на четыре года.
Ким Чон Ян представлял в Интерполе Азию – согласно правилам организации, все четыре ее вице-президента должны быть от разных континентовВ качестве вице-президента Ким Чон Ян представлял в Интерполе Азию – согласно правилам организации, объединяющей теперь уже 194 страны мира, все четыре ее вице-президента должны быть от разных континентов.
Последовательную карьеру в правоохранительных органах он сделал в родной Южной Корее. Ким Чон Ян – представитель поствоенного поколения корейцев и уроженец города Чханвон, которые за последние десятилетия благодаря плановой застройке вырос из небольшого населенного пункта в мегаполис-миллионник.
Ким Чон Ян получил образование в двух лучших вузах страны – престижном частном Университете Корё и Сеульском национальном университете, - а также окончил высшую школу полиции в Университете Донгук (Сеул).
Прежде чем занять высокие должности в структуре правоохранительных органов Южной Кореи, будущий глава Интерпола в конце 90-х и начале 2000-х работал в полицейских департаментах разных регионов страны, включая отдаленные от столицы.
В 2009 году он возглавил департамент безопасности Сеульского полицейского агентства, после чего работал в основном на руководящих постах – в том числе главой управления южнокорейской полиции по иностранным делам, а также директором полиции в нескольких провинциях страны. Среди них и Кёнгидо – самая густонаселенная провинция Южной Кореи, куда входит Сеул.
Шесть лет назад, осенью 2012-го, Ким Чон Ян впервые был избран в исполнительный комитет Интерпола, а спустя три года занял должность вице-президента организации от Азии.
Почему к его избранию было приковано внимание мира
Единственным соперником южнокорейского кандидата на пост главы Интерпола был российский генерал-майор Александр Прокопчук, еще один вице-президент организации. За несколько дней до решающего голосования несколько британских СМИ написали о том, что именно у россиянина шансы на избрание наиболее высоки.
Это сообщение вызвало обширный негативный резонанс в Украине и многих странах Запада - с учетом действий России на международной арене в последние годы, а также на фоне обвинений в адрес Москвы за преследование оппонентов Кремля по линии Интерпола.
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Поэтому еще до голосования 21 ноября, в котором приняли участие более 190 стран-членов организации, западные и украинские политики открыто выступили в поддержку Ким Чон Яна.
Жизненно важно, чтобы следующий президент был из страны, которая следует международным правилам и уважает права человека
Так, министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил о "полной поддержке" представителя Южной Кореи от имени Лондона.
"Для авторитета Интерпола - ключевого глобального партнера в сфере безопасности - жизненно важно, чтобы следующий президент был из страны, которая следует международным правилам и нормам и уважает права человека", - отметил Джавид.
Аналогичную позицию выразили и США – от Белого дома южнокорейского кандидата поддержал госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы решительно поддерживаем Ким Чон Яна, который в настоящий момент исполняет обязанности президента. Мы призываем все страны и организации выбрать честного и вызывающего доверие лидера, который будет представлять один из важнейших международных правоохранительных органов. Мы считаем, что Ким Чон Ян будет подходящим руководителем", - сказал Помпео.
О безоговорочной поддержке корейца заявлял и глава МВД Украины Арсен Аваков, пригрозивший выходом Украины из Интерпола в случае избрания президентом Прокопчука.
"Прошу все страны не делать авторитетную и уважаемую профессиональную организацию, созданную ради совместной борьбы с преступностью, заложником агрессивной и преступной России, - процитировал Аваков в своем Facebook заявление Украины перед голосованием. - Украина выступает против кандидатуры Прокопенко и поддерживает господина Кима из Южной Кореи".
Президентом Інтерполу обрано представника Южної Кореї.!!!!!! Кандидатура Росії відхилено. Ця битва виграна. Дякую усім!! Слава Україні! pic.twitter.com/EyW4JQBSgA— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 ноября 2018 г.
В итоге Ким Чон Ян обошел россиянина во всех трех турах голосования за кандидатуру президента Интерпола. В первом туре представитель Южной Кореи получил 60,5% голосов, (Прокопчук - 39,5%). Во втором туре за Ким Чон Яна проголосовали 60,4% (за Прокопчука - 39,6%). Наконец, в третьем туре Ким Чон Ян набрал 62,3% голосов, Прокопчук - 37,7%.
Уже после его избрания МИД Украны обнародовал официальное заявление, в котором приветствовал назначение нового президента Интерпола.
"Мы приветствуем избрание представителя Республики Корея Ким Чон Яна на должность главы Интерпола. Будем всячески поддерживать его усилия для укрепления эффективности и авторитета этого важного механизма глобального правоохранительного сотрудничества", - говорится в заявлении МИД.
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