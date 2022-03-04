Из-за нападения на Украину. Airbnb остановил работу в России и Беларуси 4 марта, 07:23 Цей матеріал також доступний українською Airbnb останавливается в России и Белоруссии (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Американский сервис аренды жилья Airbnb приостановил работу в России и Беларуси.

Об этом сообщил главный исполнительный директор Airbnb Брайан Чески в своем Twitter.

" Airbnb приостанавливает все операции в России и Беларуси", — написал Чески.

4 марта уже девятый день продолжается полномасштабная война с Россией. В результате второго раунда состоявшихся накануне переговоров украинская сторона не получила результатов, на которые рассчитывала.

Стороны договорились только о специальных каналах связи и взаимодействии для организации эвакуации из мест самых ожесточенных боев.

Главное событие ночи и утра 4 марта — обстрел оккупантами Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Из-за обстрела возле станции загорелся учебно-тренировочный комплекс. ГСЧС смогла потушить его только в 6:20, поскольку оккупанты не прекращали обстрелы.

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