27 ноября 2018, вторник

Агрессия России в Керченском проливе: возле штаб-квартиры ООН прошла акция протеста

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Акция проходила во время заседания Совета безопасности ООН
Фото: украинский Кинозал в Нью-Йорке

Акция проходила во время заседания Совета безопасности ООН

В Нью-Йорке возле здания штаб-квартиры ООН состоялась акция протеста против агрессии России в Керченском проливе.

Акция проходила во время заседания Совбеза ООН, созванного 26 ноября по просьбе Украины, сообщает Голос Америки.

Участники акций требовали от международного сообщества и правительства США проявить поддержку Украине и осудить действия со стороны России.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

Смотрите также

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированной Керчи. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

Смотрите также

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили ряд иностранных и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

Указ Президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения: полный текст

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове