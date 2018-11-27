Агрессия России в Керченском проливе: возле штаб-квартиры ООН прошла акция протеста

Акция проходила во время заседания Совета безопасности ООН

В Нью-Йорке возле здания штаб-квартиры ООН состоялась акция протеста против агрессии России в Керченском проливе.

Акция проходила во время заседания Совбеза ООН, созванного 26 ноября по просьбе Украины, сообщает Голос Америки.

Участники акций требовали от международного сообщества и правительства США проявить поддержку Украине и осудить действия со стороны России.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированной Керчи. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили ряд иностранных и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

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