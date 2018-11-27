Агрессия, нарушение суверенитета и неуважение. Как отреагировал Совбез ООН на действия России в Азовском море

Официальный Киев созвал совещание Совета безопасности ООН после обстрела и захвата россиянами кораблей Военно-морских сил Украины. Заседание началось 26 ноября в 18:00 по киевскому времени. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Что сказал представитель РФ

С аналогичным призывом рассмотреть морской конфликт в Совбезе ООН выступила и Москва. Она утверждает, что украинские корабли нарушили ее морскую границу. Однако организация отказалась рассматривать обращение, инициированное Россией. Против этого проголосовали 7 постоянных представителей Совбеза. После этого представитель России отказался участвовать в дальнейшем заседании и назвал голосование "позорным".

Следствие захвата Крыма

И. о. постоянного представителя Великобритании Джонатан Аллен на заседании Совбеза ООН заявил, что был разочарован объяснениями России. Он назвал это неуважением к самому органу Совета безопасности ООН. Это типичное поведение Российской Федерации, добавил Аллен.

Поддерживают суверенитет и территориальную целостность

Постоянные представители Франции, Германии, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании выразили серьезную обеспокоенность по поводу эскалации в Азовском море. Совместное заявление стран озвучила на брифинге представитель Франции при Совбезе ООН Анна Гйоген. Представители государств ЕС также добавили, что признают территориальную целостность и суверенитет Украины.

По итогам заседания Совета Безопасности ООН, не было принято никаких резолюций. Но эта встреча и не предполагала обязательного принятия документа, отметила эксперт-международник Совета внешней политики Украинский призма Анна Шелест. Важно, что Совбез ООН отказался от российских процедурных условий.

Сейчас важно сосредоточить внимание на судьбе украинских моряков, отметила Шелест. Надо не допустить, чтобы их дело рассматривали не по статье нарушение границы.

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Украина оставляет за собой право на самозащиту, однако будет искать пути для мирного урегулирования конфликта в Керченском проливе. Важно, чтобы международные партнеры отреагировали на действия агрессора, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Методы защиты

По его словам, Киев будет использовать методы защиты, которые предусмотрены уставом Организации Объединенных Наций.

Совбез ООН отказался от российских процедурных условий

В свою очередь Еврокомиссия осуждает действия России и ожидает немедленного освобождения кораблей и экипажей, заявила пресс-секретарь ведомства Майя Косьянчич. Российская сторона также должна обеспечить медицинскую помощь раненым военнослужащим и отправить их домой.

Керченский пролив должен быть разблокирован. Нужно не допустить обострения ситуации в регионе Черного моря. Такова реакция Турции, о которой заявил министр иностранных дел этой страны Мевлют Чавушоглу. Однако, по его словам, Анкара хотела бы сохранить нормальные отношения с обеими соседями.

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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Порошенко проинформировал его о грубом акте агрессии России против Украины и действиях Украины в ответ, в том числе введении режима военного положения.

Угроза вторжения и захваченные территории

Усилить санкции против России из-за атаки в Керченском проливе - к этому призвал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время брифинга в Нью-Йорке. При этом он подчеркнул, что Украина не намерена наказывать санкциями рядовых россиян. Ограничительные меры должны касаться лиц, причастных к провокации в Керченском проливе.

Постпред Украины добавил, что не исключена дальнейшая эскалация со стороны России. Есть угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска. Он сослался на данные разведки.

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В свою очередь, исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что действия украинской стороны - это провокация. Мировое сообщество же своими действиями и заявлениями побуждает украинцев на подобные действия в будущем.