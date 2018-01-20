Агентство нацбезопасности США удалило многолетние данные разведки

Информация хранилась в АНБ по решению суда 2007 года

Агентство нацбезопасности США (АНБ) удалило данные, перехваченные во время слежки за гражданами во время президентства Джорджа Буша-младшего.

Об этом сообщает издание Politico.

Информация хранилась по решению суда 2007 года. Тогда президент США, после теракта 11 сентября 2001 года, приказал вести прослушивание международных сообщений.

Данные должны были храниться для судебных процессов.

Однако агентство сообщило, что все данные между 2001 и 2007 годами были удалены. Более того, были стерты резервные копии записей в 2009, 2011 и 2016 годах.

Агенство нацбезопасности сожалеет, что не предотвратило удаление информации.

Высшее руководство осознает свою неудачу и пытается принять быстрые меры реагирования, заявила заместитель директора Агентства.

По словам другого представителя АНБ, данные удалены в результате масштабной чистки места для новой информации.

Проверка данных указала на то, что они не предназначались для удаления. Потеря данных и нарушение, таким образом, постановления суда, может привести к уголовным обвинениям.

Последнюю проверку проводили в 2014 году, тогда сотрудник АНБ уверял суд, что данные находились в безопасности. Пресс-секретарь Агентства отказался комментировать ситуацию.