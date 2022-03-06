«Он был рожден для этого». Шон Пенн описал впечатления от встреч с Зеленским на фоне нападения России

6 марта, 11:06
Цей матеріал також доступний українською
Шон Пенн в Киеве (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Шон Пенн в Киеве (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Американский актер и режиссер Шон Пенн рассказал о впечатлениях от двух встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским в интервью CNN.

Он сказал, что встречался с Зеленским за день до вторжения и, затем, в день вторжения.

Читайте также:
«Исторический символ мужества». Шон Пенн высказался о президенте Зеленском и украинцах

«Я не знаю, знал ли он, что он был рожден для этого, но было понятно, что я был свидетелем рождения чего-то нового, нового для современного мира. Смелость, достоинство и… любовь, которая исходит от человека. И то, как он объединил страну», — описал свои впечатления Пенн.

Он также подчеркнул, что встреча с Зеленским была необыкновенным моментом, и актер «был бесконечно впечатлен и тронут им», и Пенну «было страшно за него и за Украину».

«Я точно знаю, что мы должны вложить все, что у нас есть, чтобы поддержать украинский народ, поддержать президента Зеленского, а иначе, я не уверен, что у нас останется память об Америке, которой мы мечтаем стать», — подчеркнул актер.

https://www.youtube.com/embed/2XAKa--ugVo
Читайте также:
Актер Шон Пенн тайно прилетел в Украину, чтобы снять фильм про Донбасс
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Шон Пенн Актеры

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ