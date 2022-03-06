«Он был рожден для этого». Шон Пенн описал впечатления от встреч с Зеленским на фоне нападения России 6 марта, 11:06 Цей матеріал також доступний українською Шон Пенн в Киеве (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Американский актер и режиссер Шон Пенн рассказал о впечатлениях от двух встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским в интервью CNN.

Он сказал, что встречался с Зеленским за день до вторжения и, затем, в день вторжения.

«Я не знаю, знал ли он, что он был рожден для этого, но было понятно, что я был свидетелем рождения чего-то нового, нового для современного мира. Смелость, достоинство и… любовь, которая исходит от человека. И то, как он объединил страну», — описал свои впечатления Пенн.

Он также подчеркнул, что встреча с Зеленским была необыкновенным моментом, и актер «был бесконечно впечатлен и тронут им», и Пенну «было страшно за него и за Украину».

«Я точно знаю, что мы должны вложить все, что у нас есть, чтобы поддержать украинский народ, поддержать президента Зеленского, а иначе, я не уверен, что у нас останется память об Америке, которой мы мечтаем стать», — подчеркнул актер.

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