Афроамериканка и представительница ЛГБТ впервые стала спикером Белого дома

6 мая, 04:48
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Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент Джо Байден назначил новую пресс-секретарь Белого дома, которая заменит Джен Псаки 13 мая. Ею впервые стала афроамериканка Карин Жан-Пьер.

Об этом пишет AP.

«Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы, но и продолжит лидировать в распространении информации о работе администрации Байдена-Гаррис. (вице-президент Камала Гаррис — ред.) от имени американского народа», — сказал Байден.

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Жан-Пьер занимала руководящие должности во время предвыборных кампаний Байдена и администрации вице-президента Байдена во время президентства Барака Обамы.

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В этой должности Карин Жан-Пьер первой чернокожей женщиной и открытым представителем ЛГБТ.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Джен Псаки Джо Байден Белый дом

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