Роман Бессмертный
Минский аэродром Зеленского
Мустафа Найем
О блокаде ОРДЛО. Дочитайте, пожалуйста, до конца
Сергей Фурса
Коломойский не зря вернулся
Владимир Фесенко
Зачем Кличко позвал Саакашвили в Удар
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Африканский союз приостановил членство Судана из-за протестов

Сегодня, 06:31
Цей матеріал також доступний українською
Африканский союз приостановил членство Судана из-за протестов - фото

REUTERS/Stringer

В ходе протестов с 3 по 5 июня в Судане были убиты более ста человек

На фоне массовых протестов в Судане Африканский союз временно приостановил членство этой страны.

О принятии этого решения сообщила пресс-служба Совета по миру и безопасности на своей странице в Twitter.

Как отмечается, решение незамедлительно вступило в силу.

В Совете подчеркнули, что Судан сможет возобновить участие в деятельности Африканского союза после того, как его жители сформируют переходное правительство, которое возглавят гражданские лица.

«Это единственный способ выйти из сложившегося кризиса», — говорится в сообщении.

Как сообщает DW, по данным объединения суданских врачей, в ходе протестов с 3 по 5 июня в стране были убиты более ста человек, при этом 40 трупов были обнаружены в реке Нил. Еще около 500 людей пострадали. Врачи указывают на то, что больницы в стране переполнены и не хватает медперсонала.

Министерство здравоохранения Судана в свою очередь сообщает о 61 погибшем.

Также сообщается, что во многих населенных пунктах страны плохо работают интернет и мобильная связь.

Читайте также:

Эскалация в Судане: количество погибших превысило 100 человек, оппозиция отказывается от переговоров

Напомним, 3 июня в столице Судана Хартуме силовики открыли огонь по протестующим. Тогда было известно о гибели не менее 30 человек.

Демонстранты занимали площадь перед военным штабом с 6 апреля, за несколько дней до того, как президент Омар аль-Башир был свергнут после 30 лет при власти.

Их представители вели переговоры с Переходным военным советом Судана и договорились о трехлетнем переходном периоде, который завершится выборами.

Теги:   Судан

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Сегодня, 08:58

img
В Украину из Грузии вернули десять детей, родителей которых подозревают в торговле людьми
Политика

Вчера, 17:31

img
«Требуйте закон об импичменте». Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Политика

Вчера, 17:21

img
АП засекретила «дорожную карту» по Донбассу

Выбор редакции

Политика

Вчера, 18:04

img
Рада приняла закон, необходимый для импичмента президента: как это работает
Политика

Вчера, 21:12

img
(Не)отставки в правительстве. Кого из министров отказались уволить депутаты
Геополитика

Вчера, 16:14

img
Снять блокаду и прекратить огонь. Что предложила украинская сторона ТКГ на переговорах в Минске

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться