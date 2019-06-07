Африканский союз приостановил членство Судана из-за протестов Сегодня, 06:31 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Stringer В ходе протестов с 3 по 5 июня в Судане были убиты более ста человек REUTERS/Stringer

На фоне массовых протестов в Судане Африканский союз временно приостановил членство этой страны.

О принятии этого решения сообщила пресс-служба Совета по миру и безопасности на своей странице в Twitter.

Как отмечается, решение незамедлительно вступило в силу.



В Совете подчеркнули, что Судан сможет возобновить участие в деятельности Африканского союза после того, как его жители сформируют переходное правительство, которое возглавят гражданские лица.

«Это единственный способ выйти из сложившегося кризиса», — говорится в сообщении.

Как сообщает DW, по данным объединения суданских врачей, в ходе протестов с 3 по 5 июня в стране были убиты более ста человек, при этом 40 трупов были обнаружены в реке Нил. Еще около 500 людей пострадали. Врачи указывают на то, что больницы в стране переполнены и не хватает медперсонала.

Министерство здравоохранения Судана в свою очередь сообщает о 61 погибшем.

Также сообщается, что во многих населенных пунктах страны плохо работают интернет и мобильная связь.

Напомним, 3 июня в столице Судана Хартуме силовики открыли огонь по протестующим. Тогда было известно о гибели не менее 30 человек.

Демонстранты занимали площадь перед военным штабом с 6 апреля, за несколько дней до того, как президент Омар аль-Башир был свергнут после 30 лет при власти.

Их представители вели переговоры с Переходным военным советом Судана и договорились о трехлетнем переходном периоде, который завершится выборами.