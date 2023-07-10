Африканская делегация призвала Путина показать «стремление к миру» 10 июля, 17:58 Путин во время переговоров с делегацией из африканских стран 18 июня (Фото:Павел Бедняков/Фотоагентство РИА Новости через REUTERS)

Президент Сенегала Макки Салл заявил, что африканские лидеры призвали российского диктатора Владимира Путина продемонстрировать свое «стремление к миру» накануне российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге, который состоится в конце июля.

Об этом Салл рассказал в интервью Financial Times.

«До следующего саммита Россия-Африка он (Путин — ред.) должен предпринять некоторые действия, чтобы показать свое желание двигаться вперед (к миру — ред.) даже в гуманитарном плане», — подчеркнул Салл.

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Салл отметил, что это требование было передано Путину в июне во время «мирной миссии» африканских лидеров в Киев и Москву.

Он отметил, что возвращение из плена военных и детей, которые были похищены российскими оккупантами, «могут быть очень хорошим сигналом».

По его словам, африканские лидеры продолжают использовать саммит Россия-Африка, чтобы увидеть, как смогут продвинуться вперед переговоры, которые лидеры пытались провести между Россией и Украиной.

Салл также надеется, что во время следующего саммита лидеры смогут провести еще одну встречу и «достичь определенного прогресса».

В то же время Салл подчеркнул, что понимает условие Украины не садиться за стол переговоров до выхода россиян с оккупированных территорий.

«Украина заявила, что Россия должна покинуть оккупированную территорию, прежде чем они смогут вести переговоры, и мы это понимаем», — добавил президент Сенегала.

16 июня лидеры шести африканских стран прибыли в Киев и выступили с новой инициативой по миру в Украине. Она предусматривает начало «переговоров» с Россией, даже если оккупационные войска не покинут территории Украины.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров стран Африки присоединиться к Глобальному саммиту мира на основе украинской формулы мира.

В Офисе президента подчеркнули, что Украина готова выслушать все формулы мира, которые предлагают другие государства, но примененной может быть только украинская.

17 июня делегация приехала в Москву, где президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал российского диктатора Владимира Путина вернуться к мирным переговорам с Украиной и прекратить войну.