От плохого к худшему. Затруднения управления, с которыми сталкивается Талибан, угрожают афганцам еще большими страданиями — The Economist 27 января, 10:02 Афганская женщина держит своего ребенка, пока вместе с другими женщинами ждет помощи у распределительного центра Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на окраине Кабула, 28 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Лена Шиппер, шеф-редактор бюро The Economist в Южной Азии, объясняет, почему жизнь в Афганистане в 2023 году станет еще хуже.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Афганістан є і залишиться забутою трагедією. Західні лідери заклопотані через війну в Україні та перспективу економічного спаду. Тож без будь-яких сигналів про те, що Захід може визнати правління Талібану або що відновиться закордонна допомога, яка покривала 75% державного бюджету, в теократичних головорізів немає жодних причин змінювати свої порядки.

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Після того як у серпні 2021 року американські війська залишили Кабул, а таліби захопили владу, економіка занурилася в хаос. Санкції у поєднанні з обмеженнями міжнародної допомоги призвели до кризи ліквідності. Люди не можуть забрати свої заощадження з банків. Чимало підприємств закрилися або звільнили працівників. Брак банкнот змушує гуманітарні організації набивати літаки палетами готівки, а бізнесменів — контрабандою перевозити купюри у валізах через кордон. Як каже Скотт Гуггенхайм, радник Ашрафа Гані, президента у 2014−2021 роках, «ті, кого турбує відмивання грошей або опіум, заплющ­­те очі».