Талибы запретили женщинам посещать национальный парк Афганистана 28 августа, 04:01 Женщины в Афганистане протестуют против ограничений прав (Фото:REUTERS/Ali Khara/File Photo)

Так называемое министерство пороков и добродетелей Афганистана расширило список мест, которые нельзя посещать женщинам, добавив в него национальный парк Банд-э-Амир. Исполняющий обязанности министра Мохаммад Халид Ханафи заявил, что «обзор достопримечательностей не обязателен для женщин».

Об этом сообщает The Guardian.

Причиной стало то, что посещающие парк женщины якобы не придерживаются должного способа ношения хиджаба.

В прошлом году правительство талибов закрыло большинство средних школ для девочек, запретило женщинам учиться в университетах и забрало работу у женщин, которые работали в гуманитарных организациях. Многие общественные места, включая бани, спортивные залы и парки, также закрыты для женщин.

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Салоны красоты появились в Кабуле и других городах Афганистана через несколько месяцев после отстранения талибов от власти в конце 2001 года, через несколько недель после нападений на США 11 сентября.

Многие оставались открытыми после того, как исламисты вернулись к власти два года назад, но с закрытыми вывесками и окнами, обеспечивая некоторым женщинам работу, а их клиентам услуги.

Западные чиновники и международные организации сообщили, что ограничения в отношении женщин препятствуют любому возможному прогрессу к международному признанию администрации Талибана.