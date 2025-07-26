В Индии разоблачили мужчину, который арендовал роскошный особняк и выдавал себя послом фиктивных стран

В Индии полиция арестовала 47-летнего Харшвардхана Джайна, который руководил фиктивным посольством неподалеку от Нью-Дели. Об этом в субботу, 26 июля, сообщила полиция штата Уттар-Прадеш.

Как утверждают правоохранители, мужчина называл себя послом вымышленных стран — таких как Себорга и Вестарктика.

Associated Press отмечает, что полиция обнаружила несколько поддельных фото, на которых мужчина изображен с мировыми лидерами, а также поддельные печати Министерства иностранных дел Индии и почти трех десятков стран.

Реклама

AP пишет, что мужчину подозревают в отмывании денег через фиктивные компании за рубежом. Ему также предъявили обвинения в подделке документов, выдаче себя за другое лицо и хранении поддельных документов.

Полиция изъяла четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами и почти 4,5 миллиона индийских рупий (52 095 долларов) и другие иностранные валюты наличными из арендованного Джайном помещения.

Как пишет DW, Джайн рассказывал некоторым людям, что он может способствовать работе или заключению контрактов в «дружественных» странах благодаря своему дипломатическому влиянию.

Джайн родился в богатой промышленной семье и изучал бизнес в Индии и Лондоне, сообщает India Today.

В 2011 году он был арестован властями за хранение незаконного спутникового телефона, сообщается в свете текущего расследования.